Uno de cada cuatro niños permanecerá en situación de pobreza en 2030 si no se adoptan medidas para combatir "esa enfermedad crónica" con la que nos hemos acostumbrado a vivir, alerta Save the Children, que calcula que el coste de no hacer nada es del 5 % del PIB y combatirla supondría el 2,4 %. EFE/Archivo