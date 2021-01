La Rioja ha disparado este domingo su presión asistencial al 85 %, en una jornada que deja una nueva víctima mortal por coronavirus, y en la que la incidencia acumulada a 14 días continúa al alza, con 1.241,22 casos por 100.000 habitantes, y todavía superior, en Logroño, con 1.374,25.

Según los datos publicados por el Gobierno de La Rioja, la UCI del Hospital San Pedro, de Logroño, que ayer se amplió de 54 a 68 camas, tiene ocupadas 54 -46 de patología covid-19y 8 de otras patologías, lo que representa una presión asistencial del 79,41 % (sobre el total de camas ampliadas para críticos), 1,5 puntos más que la pasada jornada.

La situación en planta en este centro hospitalario -que es el de referencia en esta comunidad- alcanza este domingo el 85 %de las camas habilitadas para enfermos de todas las patologías, de los que 151 son pacientes covid, lo que supone un punto porcentual más que ayer.

A ello se suman los 31 pacientes ingresados por covid en la Fundación Hospital de Calahorra, 5 más que ayer, lo que supone una ocupación del 84 % de sus camas habilitadas, frente al 74,6% de la jornada anterior.

La incidencia acumulada a 14 días en La Rioja es este domingo 59,36 puntos superior a la de la jornada de ayer, 91,97 puntos superior en el caso de Logroño.

El número de casos activos en la comunidad se sitúa en 2.992, en este caso 91 menos que ayer, de los que 76 -10 menos- son usuarios de residencias de mayores.

Esta comunidad, que mantiene cerrada toda su actividad no esencial hasta el próximo 23 de febrero y ha prohibido las reuniones grupales que no formen una unidad de convivencia- alcanza este domingo los 622 fallecidos por covid desde el inicio de la pandemia, tras registrar un nuevo fallecimiento, correspondiente a un varón de edad avanzada, con factores de riesgo y que no vivía en residencias de mayores.