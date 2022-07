Los incendios más importantes que hay en Galicia han quemado ya 29.565 hectáreas, los más graves los de Carballeda de Valdeorras, en Ourense, con 10.500 hectáreas, y las 11.100 que suman los núcleos afectados en Folgoso (Lugo), según el parte de Medio Rural con datos recabados hasta las ocho de este jueves.

La lucha contra el fuego continúa en las parroquias de Vilamor, en Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón, donde uno de los mayores incendios registrados en Galicia ha calcinado ya unas 10.000 hectáreas de superficie en una zona de gran valor ecológico, dentro del Geoparque de la Unesco Montañas do Courel.