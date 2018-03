Solo el 13 % de la población reconoce que padece eyaculación precoz y el principal motivo para no decirlo abiertamente es la vergüenza, lo que hace también que ocho de cada diez españoles no acudan a un especialista para tratar este problema, que afecta a uno de cada cinco hombres.

El resto que no va a consulta es porque considera que no es un problema grave para la salud (18,95 %), un 13,02 % porque la pareja del paciente no se involucra y un 10,77 % porque cree que no tiene solución.