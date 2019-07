Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, negó este miércoles en Washington que la crisis humanitaria de su país sea el resultado de las sanciones impuestas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, y la atribuyó al manejo del mandatario de Venezuela.

"La crisis humanitaria no es por las sanciones. Si nosotros no defendemos eso, pues la gente se va a seguir confundiendo y no hay manera de confundirnos más porque estamos viviendo una dictadura", afirmó Tintori durante un encuentro en la capital estadounidense con la comunidad de venezolana.