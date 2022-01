Fotografía cedida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (EE.UU.) que muestra al cirujano Bartley P. Griffith (c) durante un transplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente al paciente David Bennett, en el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore, Maryland (EE.UU.), este 7 de enero 2022. EFE/EPA/University of Maryland School of Medicine (UMSOM)