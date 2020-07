El jefe de Epidemiología del Hospital Clínico, Antoni Trilla, ha asegurado que el sistema de contención de brotes del coronavirus "no está aún lo bastante preparado para hacerles frente" y ha pedido a la Generalitat "claridad y un buen liderazgo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Trilla ha señalado que "quizás no nos hemos coordinado bien o las cosas no se han hecho lo suficientemente bien y el resultado no es el óptimo" y ha asegurado que la situación de todo el sistema de seguimiento es "preocupante" y "hay que apelar a un trabajo conjunto con un buen liderazgo".