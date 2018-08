El inicio de la campaña militar en Birmania (Myanmar) que desencadenó el éxodo de 700.000 miembros de la minoría rohinyá hacia Bangladesh cumplirá mañana un año, sin que se den aún las condiciones para que comience el ansiado retorno de los refugiados a territorio birmano con plenos derechos.

"No quiero vivir aquí por mucho tiempo porque me preocupa el futuro de mis hijos. Quiero regresar, pero solo si tengo la certeza de que no tendré que huir otra vez, de que tendré mis derechos como ciudadano", dijo a Efe Hafez Ullah, que huyó con toda su familia del estado birmano de Rakáin (oeste).