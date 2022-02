El sistema educativo está "obsoleto y no responde a las necesidades e inquietudes de los jóvenes", que cada vez "sienten más desafección" hacia una escolarización con la que "no conectan" y que "no les emociona", por lo que urge "transformarla" para conseguir una escuela que, más allá de los conocimientos, "atraiga a los jóvenes y les eduque para la vida".

Así lo ha afirmado en una entrevista con Efe Ramon Grau, que lleva 42 años dedicado a la docencia en secundaria, de los que durante 15 años ha sido director de instituto, y que acaba de publicar el libro "Educar para la vida. Los retos de la secundaria en el siglo XXI" (Rosa dels Vents).