El físico italiano Giorgio Parisi destacó hoy que su condición de reciente ganador del premio Nobel de Física no debe convertirle en un "todólogo" o un experto sobre cualquier materia, aunque "claramente" tenga "ideas personales, también sobre fútbol".

"Algunos piensan que los científicos tienen información particular sobre la existencia de Dios y que están más autorizados a opinar, pero aseguro que no es así. No tengo más información sobre Dios que cualquiera de los que están en la sala", rió Parisi, al destacar que se acostumbra a preguntar sobre religión mucho más a investigadores que a futbolistas o cantantes.