La imagen ganadora este año del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Fotografía muestra la emoción por la muerte de un ser querido, pero es algo más: es una denuncia de la "impunidad" de los crímenes en Colombia, dijo este martes a Efe su autor, Carlos Velásquez.

"El último abrazo" es una escena de "impacto", un muchacho agarrado al cuerpo cubierto de su hermano, encontrado apuñalado en una cantera del barrio de La Gabriela, en Bello, cerca de Medellín, publicada en "Q'hubo" el 25 de julio de 2020.

Velásquez, que recogerá el premio mañana, iba a cubrir la información de un incendio, pero le avisaron de que apareció un cadáver en la zona y se fue allá; al parecer, fue un crimen "pasional".

"Es una escena que me impactó, este joven abrazando el cuerpo de su hermano, sobre todo con una expresión muy tranquila, no tranquila de que no le importara, como una nostalgia, una expresión muy impactante" dentro del dolor, recuerda el reportero gráfico.

No tuvo que ver con la violencia de los grupos armados, que son "muchísimos" en esa zona. Sin embargo, también es una víctima de la violencia que se vive en los barrios de la ciudad.

"No se sabe quién lo apuñaló", una muestra más de "la impunidad de los crímenes en Colombia", de casos en los que no se sabe ni se sabrá quién fue el responsable. Hay "muchísimos" homicidios sin esclarecer en el país, denuncia Velásquez.

Este premio, que le entregará Felipe VI, reconoce la función importante de la prensa de contar lo que pasa, la realidad de lo que sucede en las calles, la "única manera de generar conciencia", explica, sobre la importancia de la vida, para que la gente piense sobre lo que pasa.

El jurado valoró la fuerza y la información de la fotografía, que resume el hecho noticioso y el impacto capturado de algo tan desgarrador como la pérdida de un familiar.

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España se conceden anualmente desde el año 1983, en el que fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los galardones tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y de las naciones con las que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Están patrocinados por el grupo industrial Suez, con una dotación de 6.000 euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero. Además, se entrega el galardón Don Quijote, dotado con 9.000 euros y una escultura de Xema Teno.