Seis años han pasado desde que a Omnia Gadalla le dijeron por primera vez "no" al intentar acceder a la carrera judicial, pese a que la Constitución egipcia otorga ese derecho a las mujeres. Cada vez más sola, está dispuesta a luchar contra todo el sistema judicial de Egipto para conseguir sus derechos y los de otras juristas.

"Siento que esto me ha consumido, especialmente en el último periodo, pero no me voy a rendir y desaprovechar lo que he hecho en todos estos años", dice a Efe la profesora de Derecho en la Universidad islámica de Al Azhar, en su casa situada en el acomodado barrio de Ciudad Nasr, en el este de El Cairo.