Una respuesta global y simultánea de los principales focos de la COVID-19 basada en medidas "intensas" durante 8 semanas y una reducción del tráfico aéreo internacional reducirá el impacto y la transmisión de nuevas olas de la pandemia.

Así lo asegura un grupo de investigadores -en su mayoría de China- en un estudio llamado "La pandemia global de la COVID-19 exige intervenciones conjuntas para suprimir futuras olas" que este lunes publicó la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).