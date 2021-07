El acceso a la sanidad pública es un derecho universal en España, o al menos eso dice la ley, porque en la práctica la falta de un simple papel puede excluir a colectivos como los inmigrantes, muchos de ellos latinoamericanos.

"Mi hija en este momento tiene el pasaporte caducado, no puedo renovarlo y al no poder, me dicen que no la pueden atender en el centro de salud", cuenta a Efe Wendy Soto, guatemalteca que lleva cinco años en Madrid.