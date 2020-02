Fotografía del 22 de febrero que muestra la mayor fiesta pagana del mundo, la de la samba y el derroche de sensualidad, en la que un grupo de ángeles pasea vigilante entre la multitud con un arduo objetivo: combatir el acoso sexual a las mujeres en el carnaval de Brasil en Sao Paulo (Brasil). Alessandra, Paola, Natalia o Isabelly no llevan alas, ni aureolas sobre sus cabezas, pero sí tatuajes de "no es no", pegatinas con el lema "mi cuerpo, mis reglas" y preservativos para repartir. EFE/FERNANDO BIZERRA

Fotografía del 22 de febrero que muestra la mayor fiesta pagana del mundo, la de la samba y el derroche de sensualidad, en la que un grupo de ángeles pasea vigilante entre la multitud con un arduo objetivo: combatir el acoso sexual a las mujeres en el carnaval de Brasil en Sao Paulo (Brasil). Alessandra, Paola, Natalia o Isabelly no llevan alas, ni aureolas sobre sus cabezas, pero sí tatuajes de "no es no", pegatinas con el lema "mi cuerpo, mis reglas" y preservativos para repartir. EFE/FERNANDO BIZERRA