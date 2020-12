Andalucía ha registrado 1.053 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas frente a los 478 del martes y los 718 del lunes, mientras que los fallecidos han sido 25 y en la jornada previa fueron 49, lo que eleva los decesos por la pandemia a 4.685.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado a los periodistas de que los ingresos hospitalarios han bajado el último día en 73 y se sitúan en 1.290 y ha destacado que Andalucía tiene una incidencia de 140 casos por cada 100.000 habitantes, la segunda comunidad con menor cifra tras Canarias.

El número de fallecidos el último días es "muy preocupante", ha señalado el consejero, quien ha subrayado que "no podemos relajarnos" a pesar de que "tenemos un cifra de contención" y ha apuntado que "no estamos peor que hace una semana" y no se ha producido un repunte de casos tras el pasado puente festivo.

Con los nuevos casos de contagios, desde el comienzo de la pandemia se han registrado 246.782 personas infectadas por coronavirus en Andalucía.