9 may. 2022

EFE Nueva York 9 may. 2022

Vista general de la fachada del edificio del The Washington Post en una fotografía de archivo. EFE/Jim Lo Scalzo

El diario The Washington Post ganó este lunes el principal de los premios Pulitzer por su cobertura del asalto al Capitolio de Estados Unidos, mientras que The New York Times se llevó los galardones de periodismo nacional e internacional por dos de sus investigaciones en profundidad.

La Universidad de Columbia, que entrega las principales distinciones del periodismo estadounidense, dio al Post el premio al servicio público por su relato "vívido" de los hechos del 6 de enero de 2021 y por ayudar a los lectores a entender "uno de los días más oscuros" en la historia del país.