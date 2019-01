El atacante uruguayo del PSG, Edinson Cavani, tras recibir este jueves en París el trofeo EFE al jugador latinoamericano más valioso de 2018, señaló que de su país salen tantos buenos futbolistas porque "se respira fútbol desde la cuna".

En una amplia entrevista con la Agencia Efe en estadio del Parque de los Príncipes, Cavani confesó que en su día fichó por el PSG por las expectativas del club de ganar la Liga de Campeones, diseccionó su labor en el campo al lado del azulgrana Luis Suárez en la selección y con Mbappé en el PSG y abordó la inquietud del equipo por la baja de 10 semanas de Neymar.

P: Forlán, Luis Suárez ya ganaron este Trofeo. ¿Qué significa para usted este premio?

R: No me apasionan los premios individuales, prefiero los colectivos que quedan en las vitrinas. Pero lo recibo como un reconocimiento no solo de un año del trabajo, sino de la dedicación, el trabajo, la constancia. Me llena de alegría y me anima a seguir. Me marca que el trabajo da su fruto. Y este galardón de Efe, de un trofeo tan prestigioso, me sirve de estímulo para seguir compitiendo con ilusión.

P: ¿Qué aspectos del juego admira de Forlán y Suárez?

R: Diego tenía una clase increíble para jugar y una pegada deliciosa, daba gusto ver como manejaba las dos piernas. Lo miraba cuando esta creciendo en el fútbol.

Con Suárez hemos jugado más veces juntos al ser de la misma generación, tenemos una trayectoria en la selección. Es un jugador que demuestra cada día la grandeza que tiene, ha hecho muchas cosas importantes. Nuestro país tiene muchos jugadores con ese espíritu y en él se nota la garra, las ganas de ganar. Y lo contagia en el campo. He tenido la posibilidad de jugar junto a ellos, me deja muchas cosas lindas.

P: ¿Quién era su ídolo de niño?

R: No era un niño que mirara el fútbol en la tele, prefería jugarlo y divertirme. Cuando empecé a crecer y a ver más fútbol, con 14 años, Batistuta era el futbolista tipo para mi, por su carácter, su espíritu de trabajo y lucha en la cancha, su manera de definir, su velocidad. Era el futbolista que me sorprendía.

También recuerdo mucho a mi hermano Fernando, que fue profesional, fue el modelo a seguir, había vivido con nosotros y fue a Montevideo a ser profesional. Yo le veía y sabía qué tenía que hacer para ser profesional.

P: ¿Cómo ha progresado el PSG en los últimos años?

R: Viene creciendo mucho en los últimos años. Lo que más me atrajo cuando me contactaron es que en el proyecto del presidente estaba la posibilidad de ganar la Liga de Campeones en cinco o seis años y eso me motivó. Es nuestra apuesta. Aunque ganar la liga es el objetivo primario porque te da continuidad para las otras competiciones.

P: En el club forma un tridente junto a dos grandes como Neymar y Mbappé. ¿Qué le inspira Kylian?

R: Mbappé está creciendo mucho, tiene un potencial increíble, y dependerá de él a donde quiera llegar, tanto con el equipo como en lo personal. Aporta mucha técnica en la parte ofensiva. Yo formo más parte de la finalización de la jugada es lo que más me gusta hacer, él da mucha movilidad, mucha técnica para hacer sus jugadas, desplazar marcas y darme más espacio. Otros años estaba solo en ataque y era más difícil. Con Neymar y con Kylian se reparte un poco más las defensas. Además tiene la velocidad que es importante para nosotros.

P: ¿La baja de Neymar para diez semanas será determinante para el PSG?

R:: Afecta, porque para ganar cualquier competición y más la Liga de Campeones, tenemos que estar todos disponibles. Es un jugador importante y, por tanto, una baja importante. Tenemos un grupo bien formado y el que le sustituya estará a la altura de las circunstancias y lo hará a un gran nivel. Pero todos los equipos quieren tener a un futbolista como Neymar. Espero que se recupere lo antes posible.

P: ¿Está el PSG en su mejor momento?

R: El fútbol es tan lindo porque no sabes lo que puede pasar. Sales a un partido y no sabes qué va a pasar. En una temporada pasan muchas cosas. El equipo está bien, tiene experiencia en esta competición, en la liga tenemos una ventaja importante que nos permite trabajar con confianza. Las cosas se van dando. En los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones el equipo estuvo bien, demostró mentalidad y unión, que es lo que hay que tener en estas competiciones.

P: En París se ha convertido usted en un referente para el público. Su conexión con la grada es total...

R: Es curioso, pero a veces me siento en mi casa para ver mi trayectoria. Recuerdo cuando llegué a Nápoles y, antes de jugar, ya era un referente para todo el mundo. Le decía a mi familia que tenía una cosita en el estómago, la gente no me vio jugar y me tienen ya como un ídolo. Era una responsabilidad muy grande. Tenía algo de miedo, ese miedo que te hace marcar la diferencia en los momentos difíciles que te despierta el orgullo, un miedo sano.

En París fue diferente, la gente estaba contenta, pero la presentación fue más normal, de perfil más bajo. Pero tras pasar tantas situaciones difíciles, jugar fuera de mi posición y agachar la cabeza para ponerme al servicio del equipo, llegó mi momento y pagué con creces su confianza, con resultados. Con el público fue un amor que fue creciendo y eso marcó que tengamos una conexión con la gente de París, no solo el hincha. Es algo muy especial que se ha formado estos años.

P: ¿Por qué salen tantos jugadores buenos de Uruguay, el 'paísito' que decía Benedetti?

R: Se me viene a la cabeza mi niñez, totalmente libre, feliz, con esos partiditos sin botines en los pies, bajo la lluvia, con necesidades de querer llegar, con sueños que me parece que otros países lo tienen menos. Nosotros respiramos fútbol desde la cuna, desde que empezamos a caminar pateamos una pelota. Eso te lleva a despertar las cualidades que puedas tener, los dones que Dios nos da. Eso nos lleva a apretar los dientes y a sacar tantos futbolistas, más allá de escuelas. Triunfa el que tiene más hambre de gloria, de dar al país alegrías, de sentir orgullo de vestir la camiseta de Uruguay.

P: En la selección el muevo capitán es Diego Godín ¿Cómo valora su jerarquía en el Atlético de Madrid?.

R: Godín es todo lo que tiene que ser un capitán, como en su momento lo fue Lugano, por quien guardo un respeto muy grande, por su manera de comportarse y su disciplina en el vestuario. Esa manera de defender a sus compañeros y al país lo tiene Godín. Es también muy disciplinado, en el Atlético de Madrid y en la selección, no solo en la cancha, también fuera. Además es alguien muy inteligente y eso marca la diferencia.

P: La final de la Liga de Campeones es en el Wanda Metropolitano ¿se ve en Madrid?

R: Ojalá, vamos paso a paso.

Luis Villarejo