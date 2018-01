América América, pobre de ti, pobre de mí, pobre de nosotros.

9 ene.- Esta mañana me desperté pensando en América América, la película de Elia Kazán, este viaje plagado de aventuras, desesperanzas, sueños, odios, peligros, e incluso amor para llegar al territorio americano, para alcanzar el sueño americano.

Termina la película con la imagen de un lustrabotas apurando al próximo cliente con un, "rápido, hay gente esperando," y la imagen se traslada de las calles americanas a unas polvorientas calles de una aldea bajo el monte Argaeus en Turquía donde sobre el polvo se dibujan las sonrisas de sus padres, de su hermana, de los suyos, de aquellos que se quedaron, y no fueron olvidados.

Ello antes de que Elia Kazán declarara frente a un infame tribunal en una infame época y denunciara a los supuestos agentes del comunismo internacional que habrían infiltrado el mundo de Hollywood, el mundo de la industria del cine, el mundo que crea y transmite la imagen de América América.

Esta mañana me desperté viajando junto a los haitianos, me sentí nicaragüense (y no chileno) huyendo la violencia, perdí mis raíces y gané nuevas junto a los salvadoreños, a los hondureños, a los soñadores de toda índole, estudiantes, o los que se rompen las espaldas recogiendo tomates y que viajan por los caminos de América de cosecha en cosecha cual lo hicieran los personajes de Steinbeck en las uvas de la ira.

Me vestí de negro pensando en la tras escena de América América, no la imagen de sueños, más bien pensando en la sucia realidad que obliga a agachar la cabeza para que te permitan reflejar el sueño, ser parte de los falsos decorados de cartón piedra en el sueño americano, en el sueño del otro imperio, el imperio socialista, el del hombre de mármol de Andrzej Wajda.

Hoy me desperté temprano pensando en un globo mediático que se inflaba y escapaba de las pantallas del televisor, para, América América, penetrar el pensamiento colectivo y despertar una nueva esperanza, un nuevo triunfo de la imagen y la palabra.

Pobre de ti, pobre de mí, pobre de nosotros. Si de ello me acuerdo es por lo que en mis pesadillas escuché, "estamos gobernados por un loco en tiempos de locura". Ya no se trata de leyes, se trata de un tuitero, y esperamos, no al próximo cliente de Elia Kazán, sino el próximo tuiter, aquél que nos dirá "es un genio, es un genio", puesto que los idiotas somos yo, tú, nosotros, que seguimos los voladores de luces olvidando lo que hay detrás del gobernante, olvidando por qué luchamos, por qué soñamos, por qué estudiamos, por qué miramos con tristeza al mendigo sin entender por qué un sentimiento de desolación nos embarga.

América América, pobre de ti, pobre de mí, pobre de nosotros.

