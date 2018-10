22 oct.- Hace una década produje «WALKOUT», una película de HBO que dramatiza las extraordinarias acciones de un grupo de estudiantes chicanos de escuela preparatoria. Estos jóvenes arriesgaron sus vidas durante los paros estudiantiles de 1968 que ahora se conocen como «East L.A. Blowouts» (protestas del Este de Los Ángeles). Estos «Blowouts» surgieron a partir de la frustración ante las políticas educativas deficientes y discriminatorias en contra de los estudiantes mexicoamericanos, que no sólo afectaban al Este de Los Ángeles, sino a todo Estados Unidos.

Cuando crecí, en los años 50 y 60, simplemente no existían profesionales latinos con educación universitaria que pudiéramos citar. Durante los años 60, no era realista que los chicanos soñaran ser profesionistas; no sólo no había modelos a seguir, sino que a ninguno de nosotros se nos motivaba a ir a la universidad. En esos tiempos, sólo el 2% de los latinos iba a la universidad, mientras que los estudiantes blancos iban a la universidad a una tasa del 40%.

Por más de cien años, nos vimos obligados a enfrentar prejuicios; con maestros que no sólo nos humillaban por hablar español, sino que también nos negaban derechos básicos como el acceso al baño. Además de todo eso, incluso fuimos forzados a realizar trabajos de limpieza, como una forma de «castigo», mientras que se nos trataba de canalizar a empleos de trabajo manual.

Sabíamos lo que nos estaba sucediendo, lo documentamos, pero los mexicoamericanos simplemente aceptaron estas circunstancias porque no creían que existiera una alternativa. Los estudiantes llevaban sus quejas a sus directores y eran ignorados. Luego iban a la junta escolar, sólo para ser ignorados de nuevo.

El 5 de marzo de 1968, alrededor de 22.000 estudiantes mexicoamericanos de cinco escuelas preparatorias del Este de Los Ángeles salieron a las calles para exigir una educación de calidad que los llevara a la universidad y poner fin a estas injusticias. Yo fui uno de los organizadores.

Me había graduado recientemente de Lincoln High School, una de las cinco escuelas preparatorias del Este de Los Ángeles, y era estudiante de primer año en la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles.

Como resultado de mi compromiso para mejorar las oportunidades educativas a favor de todos los estudiantes estadounidenses, fui arrestado. El 31 de junio de 1968 fui uno de los 13 detenidos y acusados por un Gran Jurado secreto de cargos de conspiración (un delito grave) por perturbar el orden en una escuela pública (un delito menor). El «East LA 13» (como se denominó al grupo de los 13 manifestantes detenidos del Este de Los Ángeles), se enfrentó a 45 años de cárcel por su participación en los paros estudiantiles. Dos años más tarde, los cargos fueron revocados mediante una apelación.

Los paros estudiantiles duraron semanas y lograron su objetivo porque ayudaron a mejorar las oportunidades educativas. También impulsaron una nueva ola de orgullo y activismo chicano entre los latinos de los Estados Unidos, al darles su primera oportunidad real para alcanzar el sueño americano.

Anteriormente, los niños estaban atrapados en su jurisdicción local, no podían matricularse en una escuela de mayor rendimiento fuera de su área. A 50 años de distancia, ahora los padres tienen varias opciones para la educación de sus hijos, como las escuelas «chárter» y magneto (magnet). Estas opciones han mejorado el entorno académico actual al fomentar el acceso y los logros en las escuelas de todo el país.

Como miembro de la junta directiva de la Alianza Nacional para Escuelas Públicas Chárter, sé que más del 30 % de los estudiantes de las escuelas públicas se identifican como latinos. Debido a su administración local, muchas escuelas «chárter» tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de su población estudiantil latina, desde ofrecer apoyo en un segundo idioma hasta elevar la capacidad de respuesta cultural y el compromiso familiar. También pueden contratar maestros que reflejen la diversidad de la comunidad y promuevan la educación superior.

Es fundamental que nuestros alumnos cuenten con maestros que respeten su patrimonio ancestral, conozcan su historia y comprendan su cultura. Para atraer a los mejores maestros, tenemos que asegurarnos de que ganen un salario de clase media y puedan permitirse el lujo de comprar una casa. Los maestros necesitan reconocimiento y apoyo para dedicar sus vidas a la educación de los jóvenes. Cuando invertimos en nuestros maestros, podemos crear una sociedad educada en la que todos ganamos.

Lo que logramos hace 50 años durante los paros estudiantiles fue el inicio de un movimiento por la justicia educativa. Todavía nos queda un largo camino por recorrer para mejorar la calidad de la educación pública para todos nuestros niños. Nuestro trabajo es impulsar nuestro legado, motivar e inspirar a nuestros hijos. Tomó más de 20 años producir el filme «WALKOUT» y sé, de primera mano, que el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Sin embargo, es nuestro deber apoyar a la próxima generación de estudiantes latinos en todas las escuelas públicas: tradicionales y «chárter».

(Las tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)