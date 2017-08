14 ago.- "No puedes decir eso a la prensa. Me atacarían y no puedo vivir con eso", repitió un par de veces Donald Trump a su colega mexicano Enrique Peña Nieto, según las transcripciones recientemente filtradas de conversaciones telefónicas realizadas días después de asumir el poder, en enero.

Desde hace al menos dos siglos, citando el "destino manifiesto", el inquilino de la Casa Blanca es considerado líder y policía del mundo. Pero, ¿quién interviene cuando EEUU está en problemas de incoherencia, caudillismo y abuso de poder?

En "Los ángeles de Charlie" -exitosa serie de TV llevada luego al cine- tres féminas detectives privados eran comandadas por un misterioso jefe que sólo conocíamos de voz. Nunca se dejaba ver la cara, aunque las mantenía en observación permanente; una versión ligera del "gran hermano" creado por George Orwell para su novela "1984", sobre el totalitarismo.

Ser "el gran hermano" es el sueño del 99 % de los políticos, oficio que parece no concebirse sin un ego exagerado que permite que "alguien" se considere "elegido" más que electo, con capacidad de liderar y decidir por otros. Algunos lo hacen de manera progresista y honesta. Pero la mayoría se queda en la mediocridad, y otros ejercen la función con crueldad y despotismo, martirizando a sus compatriotas, aún sin tener genuino respaldo electoral, como es el caso actual en Cuba, Siria, China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.

No falta quien quiera incluir a la polémica familia/franquicia presidencial estadounidense en ese grupo, dada su tendencia al conflicto de intereses, paranoica alergia a las críticas y absoluta desconexión con el ciudadano de a pie, más allá de la demagogia para conseguir su voto.

No muy lejos está otra tipología, la de Lula da Silva, empeñado en volver a la presidencia luego de haber abochornado y quebrado a su país, exportando además un caso de corrupción continental de magnitud pocas veces vista, como Odebrecht. Michel Temer, el sucesor, es literalmente un personaje "de temer". Mientras esto sucede, irónicamente su compatriota Neymar paga 222 millones de euros como cláusula de rescisión de un contrato para ir a patear balones en París en vez de Barcelona...

Otros políticos tienen un estilo más elástico, como el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, que cambia de bando y opinión las veces que le cueste preservar el poder, incluyendo negociar con narcodictadores para conceder amnistía a la narcoguerrilla, traicionando además a su mentor, Álvaro Uribe, a favor de su también paisano Nicolás Maduro. En el ínterin, se aseguró el Nobel de la Paz por adelantado. Mientras, millones de sus compatriotas que emigraron de la pobreza y la violencia hoy padecen hambre y abusos en Venezuela. Si decidiesen regresar a su país de origen, sería la mayor crisis humanitaria de la región.

Costa Rica y Puerto Rico están insolventes, deshonrando sus propios nombres metafóricos de prosperidad. En México y Argentina campea la impunidad; dos ex presidentes peruanos están presos y otro prófugo; y en Ecuador Lenín Moreno y Rafael Correa se enemistaron en un tris, sin abandonar su lucha de "espejito, espejito, ¿quién es más autócrata y adulador de Maduro?".

Yéndose por la tangente, el ex presidente Leonel Fernández sigue manejando República Dominicana como su hacienda personal y se ha autonombrado experto en mediaciones internacionales, con Rodríguez Zapatero como aliado de alquimias.

Con "Charlies" de ese estilo, los ángeles andan mejor por su cuenta. Brasil, Colombia y México, tres de los países más poblados de Occidente, elegirán presidente el próximo año. Ojalá la frase nacionalista "Hacer América grande" se aplicase al continente más que a un país, aunque sea por un ratico. Así funciona la Europa decente.

¿Sería posible que Ángela Merkel abriese franquicias de austeridad y eficiencia en esta zona del planeta? El superávit fiscal de Alemania recién alcanzó un nuevo récord desde la reunificación, con 261.000 millones de euros. En términos absolutos, es el más alto del mundo. Pensar que hace 70 años estuvieron en el suelo por segunda vez en un siglo y, hasta 1989, divididos.

Definitivamente estaríamos mejor con Ángela, sin Charlie.

