Adrián González, también conocido como “El Titán”, se une a la familia global de MyXR Inc

LOS ÁNGELES, Feb. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy,un líder mundial de software SaaS XR y participación, anunció la adición oficial detambién conocido como El Titán, a su equipo global. Reclutado #1 en 2000, la increíble carrera de 15 años de González lo llevó a los Texas Rangers, San Diego Padres, Boston Red Sox, Los Ángeles Dodgers y los Mets de Nueva York. Ganó cuatro Premios Guante de Oro, dos Premios Bate de Plata y fue seleccionado para el Juego de las Estrellas de la MLB en cinco ocasiones. Ahora aporta ese liderazgo, ventaja competitiva y concepto comunitario como asesor, inversor y embajador de MyXR Inc. Para Adrián, no todo se trata de béisbol, pues él y su esposa Betsy comenzaron su fundación en 2008. Llamada, “The Adrian and Betsy Gonzalez Foundation”. El objetivo de la fundación es servir a los jóvenes más necesitados mediante educación académica, atletismo y salud. “Esta es una oportunidad emocionante a nivel personal, y para todos nosotros en MyXR Inc”, dijo Adrián González. "Juntos, construimos un ecosistema de plataformas tecnológicas para las comunidades globales y locales. Estoy entusiasmado en traer a mis socios, inversiones y fundación a la comunidad MyXR de organizaciones y corporaciones que trabajan en todo el mundo con MyXR en deportes profesionales y aficionados, educación, entretenimiento, atención médica y más". En 2021, MyXR Inc presentó el MyXR Foundation Fund, en asociación con Tides Foundation, junto con su compromiso con las comunidades desatendidas y subrepresentadas, y dio la bienvenida a los grupos de inversores subrepresentados a la empresa previamente a la OPI. El 5% de las ganancias de los ingresos será destinado al MyXR Foundation Fund – actualmente dirigido por Sloane Stephens, Michael Tubbs y Hans Koch – para ayudar a las comunidades desatendidas. Las plataformas SaaS de MyXR incluyen software de tercera generación que incluye MyXR Engage (para la gamificación/modificación del comportamiento) y MyXR T1/TX (sindicación de realidad aumentada). "Adrián es un campeón y líder, comprobado una y otra vez a lo largo de su carrera como jugador (y ahora después)", dijo Hans Koch, presidente y director ejecutivo de MyXR Inc. "Su energía es contagiosa, y su pasión por la comunidad se alinea con nuestros valores fundamentales para crear una empresa global basada en ejecución, crecimiento y comunidad. Estamos muy contentos de trabajar con las empresas y socios de Adrián, así como con la Adrian and Betsy Gonzalez Foundation. Atleta y empresario de corazón, Adrián entrega el 100% de su dedicación en todo lo que se sumerge”. Acerca de MyXR™ Inc. MyXR Inc., con sede en San Francisco, es una empresa líder en la industria de software y soluciones SaaS que crea un ecosistema global de realidad aumentada, IA y participación para optimizar y potenciar la experiencia diaria del deporte, trabajo, entretenimiento y comunidad en todo el mundo. Con nuevas plataformas SaaS que se lanzarán a nivel global, que incluyen MyXR Engage 2.0 y MyXR T1/TX, MyXR se inspira en sus equipos en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Nashville, Washington DC, Honolulu, Nueva Delhi, y pronto, más localidades en todo el mundo. Para más información acerca de MyXR Inc., visite https://MyXR.com/ .