Advance Local es un nuevo cliente de Sophi.io

TORONTO, May 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advance Local, uno de los mayores grupos de medios de Estados Unidos que opera 10 organizaciones de noticias e información líderes y llega a 55 millones de personas mensualmente, cuadruplicó su objetivo de suscripción utilizando Sophi Content Paywall Engine. Ante las presiones publicitarias exacerbadas por el Coronavirus, Advance Local aumentó las conversiones de suscripción un 45% utilizando Sophi.io, una plataforma de automatización, optimización y predicción impulsada por IA desarrollada por The Globe y Mail. Su éxito con Sophi también les posicionó como finalista en los Digiday Media Awards, anunciados esta semana.



Neil Katz, director de clientes de Advance Local, dijo: "Quisimos ver cuán más lejos nos podía llevar Sophi, así que probamos Sophi Content Paywall en uno de nuestros sitios más grandes. Los resultados fueron transformativos. Esperábamos un aumento del 10% en la tasa de conversión y Sophi logró cuatro veces ese resultado. Seguimos implementando soluciones Sophi en más de nuestros sitios ahora mismo".

Advance comenzó a utilizar Sophi Content Paywall Engine en uno de sus sitios más grandes, cleveland.com, para obtener mejores perspectivas sobre el valor de su contenido y alimentar su nuevo negocio de suscripción. La tecnología utiliza procesamiento avanzado de lenguaje natural (NLP) para analizar cada pieza de contenido y seleccionar qué artículos poner detrás de un paywall. Selecciona solo aquellos artículos en los que la oportunidad de ingresos de suscripción supera los ingresos de publicidad perdidos.

Durante un experimento en el que Advance puede ver el desempeñó de Sophi paralelamente con su paywall existente, Sophi presentó aproximadamente la misma cantidad de paywalls, y generó un aumento del 45% en la tasa de conversión total, al mismo tiempo que descubrió bolsillos de contenido que los editores no anticipaban que generarían suscripciones.

John Hassell, vicepresidente sénior y director editorial de Advance Local, dijo: "Quisimos ver si el paywall de contenido de Sophi podía aumentar la adquisición de suscriptores en un 10% y superó ese objetivo. Nos sentimos bien con la plataforma y la forma en que nos muestra lo valioso que es nuestro contenido editorial para nuestra audiencia".

Advance Local también es finalista en los Digiday Media Awards, en la categoría de Mejor Suscripción o Producto de Membresía, por su trabajo utilizando Sophi Content Paywall Engine.

"Advance Local es una organización increíblemente innovadora que hemos visto superar los límites y estamos muy emocionados de trabajar con ellos", dijo Mike O’Neill, cofundador y director ejecutivo de Sophi.io. "Estamos viendo un gran valor que proviene del paywall de contenido implementado y estamos emocionados de introducir otras tecnologías de vanguardia a esta marca muy fuerte".

Acerca de Advance Local

Advance Local (www.advancelocal.com) es uno de los mayores grupos de medios en Estados Unidos. Opera 10 organizaciones de noticias e información líderes y llega a 55 millones de personas mensualmente a través de múltiples plataformas con su periodismo de alta calidad. Dedicada a un periodismo local inigualable que mejora la vida de millones de personas.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de soluciones de automatización, optimización y previsión activadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático que incluyen Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls y Sophi for First Party Data. Sophi también optimiza el diseño automatizado con un solo clic de publicaciones impresas sin plantillas. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen.