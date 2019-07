AgroSavfe recauda €35 millones en ronda de financiamiento serie C

AgroSavfe es una empresa con sede en Bélgica dedicada al desarrollo de una nueva generación de agentes de control biológico seguros y eficaces

Todos los inversores existentes, a largo plazo participaron en la ronda de capital

Ackermans & van Haaren invirtió €10 millones y se une al directorio de la compañía

GANTE, Bélgica, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgroSavfe NV, una compañía de rápido crecimiento y transformativa dedicada al desarrollo de una nueva generación de agentes de control biológico para la protección de alimentos del cultivo a la mesa, anunció hoy el cierre de una ronda de financiamiento serie C.



AgroSavfe, una spin-off de la VIB (‘Vlaams Instituut voor Biotechnologie’), fundada en 2013, ha desarrollado una plataforma tecnológica única y versátil para el diseño y desarrollo de nuevos agentes de control biológico a base de proteínas que garantizan una protección segura, sostenible y eficiente para semillas, cultivos y alimentos.

Con más de 100 pruebas de campo desde 2017, el biofungicida más avanzado de la compañía ha demostrado un rendimiento fuerte, competitivo con soluciones químicas sintéticas, al mismo tiempo que ofrece la ausencia de cualquier residuo. Las soluciones de AgroSavfe benefician al medio ambiente, al mismo tiempo que agregan valor a los productos de los agricultores y satisfacen la demanda de los consumidores de alimentos más saludables. Más allá del campo, los productos candidatos de AgroSavfe también demostraron un fuerte impacto en la protección de alimentos y la calidad a lo largo de la cadena de valor, proporcionando nuevas soluciones para reducir la pérdida de alimentos.

Los fondos serán utilizados principalmente para el desarrollo, registro y producción a escala comercial de los productos biofungicida y bioinsecticidas de AgroSavfe y para continuar fortaleciendo la organización de la compañía. El lanzamiento de su primer biofungicida está previsto para el 2022 en el mercado de frutas y verduras en Estados Unidos, seguido inmediatamente de un lanzamiento en Europa y en otras regiones. Además, los fondos apoyarán el desarrollo acelerado de la línea de productos innovadores con aplicaciones en plagas y enfermedades críticas en alimentos y cultivos.

Desde sus inicios, AgroSavfe ha sido apoyado por inversiones fuertes locales e internacionales, incluyendo Gimv, Sofinnova Partners, PMV, Agri Investment Fund, K&E, Biovest, Madeli Participaties, VIB y Qbic. Todos los inversores existentes participaron en esta ronda de financiamiento de €35 millones serie C, unidos por un nuevo inversor, Ackermans & van Haaren, un grupo de inversión diversificado a largo plazo, que cotiza en Euronext Brussels, invirtiendo €10 millones en esta ronda.



Patrice Sellés, CEO de AgroSavfe comentó: “AgroSavfe está creciendo rápidamente como una compañía competitiva en el espacio de agentes de control biológico para la protección de los alimentos, sobre la base de nuestra Plataforma AGROBODY ™ Foundry única y nuestra capacidad de ofrecer a los agricultores y participantes de la cadena alimentaria soluciones innovadoras, seguras y rentables alineadas con la demanda de los consumidores. Contar con un equipo de inversores tan sólido y diverso, al que se unió Ackermans & van Haaren, es un activo fantástico para las ambiciones a largo plazo de nuestra compañía”.



Piet Bevernage, en representación de Ackermans & van Haaren, añadió: “Estamos muy entusiasmados de poder apoyar el crecimiento y desarrollo de AgroSavfe. La compañía cuenta con una estrategia clara, una plataforma tecnológica única, un excelente equipo administrativo e inversores biotecnológicos experimentados. Esta combinación permitirá a AgroSavfe desempeñar un rol importante en el mercado de protección de cultivos y alimentos biológicos y proporcionar una solución sostenible a los principales desafíos del sector agrícola, tales como el crecimiento demográfico, el aumento de rendimiento, pérdida de alimentos y la demanda de alimentos seguros y saludables “.



Lieven De Smedt, presidente del directorio de AgroSavfe, concluyó: “Después de observar como la biotecnología agregó valor significativo y único a los sectores de ciencias biológicas, alimentario y químico durante las últimas décadas, ahora vemos lo mismo ocurriendo en el sector agrícola, en Estados Unidos y en Europa. El éxito a largo plazo no sólo depende de la tecnología robusta y una administración con visión empresarial, también requiere accionistas comprometidos a largo plazo. AgroSavfe combina de forma única todo lo anterior, en particular con su sindicato de inversores existentes que respaldan totalmente a la compañía en esta ronda. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Ackermans & van Haaren como nuevo accionista de AgroSavfe, y en particular a Piet Bevernage como nuevo miembro del directorio, añadiendo diversidad y la experiencia significativa. Esperamos continuar solidificando a AgroSavfe como un líder en el campo emergente de agentes de control biológico eficaz y seguro para la industria alimentaria y agrícola “.

Acerca de AgroSavfe



La creciente demanda de alimentos saludables, seguros y sostenibles ha impuesto cada vez más restricciones en las prácticas agrícolas. Por lo tanto, mejorar la eficacia de la producción de alimentos en una manera sustentable, al mismo tiempo que salvaguardamos el medio ambiente y sus recursos naturales, es esencial.



AgroSavfe tiene la ambición de contribuir a una producción sustentable de alimentos seguros y saludables. La compañía se centra en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de agentes de control biológico efectivos y seguros para combatir plagas y enfermedades de plantas utilizando su Plataforma AGROBODY Foundry™ única, innovadora y escalable.



Los productos de AgroSavfe son una nueva clase de agentes de control biológico a base de proteínas bioactivas de AGROBODY™, que se centran de forma eficaz y selectiva en las moléculas esenciales de plagas y patógenos. Los bioactivos AGROBODY ™ combinan las características de alto rendimiento de los productos químicos con el perfil de seguridad limpia de sustancias biológicas, convirtiéndolos en agentes de protección de cultivos, para aplicaciones previa y posterior a la cosecha.



Basados en su plataforma única AGROBODY™, AgroSavfe ha desarrollado una línea de productos versátil contra plagas y enfermedades clave, con el primer producto previsto para penetrar el mercado estadounidense en 2022.



La compañía fue fundada en 2013 como una spin-off de la VIB (Instituto Flamenco de Biotecnología) y se basa en el grupo de biotecnología en Gante, Bélgica. Para más información visite, www.agrosavfe.com.