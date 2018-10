Aloo Telecom extiende su red en todo Brasil con Infinera

SUNNYVALE, Calif., Oct. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera, proveedor de Redes de Transporte Inteligente , anuncia que Aloo Telecom (Aloo), uno de los grupos de telecomunicaciones más grandes de Brasil, ha implementado Infinera Cloud Xpress e Infinera DTN-X para hacer frente a la creciente demanda en sus redes de larga distancia y de interconexión entre centros de datos. Aloo atiende a más de 3.000 clientes privados y del sector público, incluidos operadores de la nube, proveedores de contenido de Internet y proveedores de servicios en 14 estados brasileños.



A medida que crece la demanda de capacidad en la red de Aloo, Infinera Cloud Xpress y DTN-X con Instant Bandwidth permiten a Aloo activar capacidad adicional en minutos y pagar por esta capacidad a medida que se activa, reduciendo el costo inicial de implementación y aumentando la ventaja competitiva de Aloo en el mercado.

"La demanda de ancho de banda continúa creciendo en Brasil a medida que más empresas migran hacia operadores cloud y de banda ancha para expandir su presencia en la región", dijo Sérgio Brito, Director de Operaciones en Aloo Telecom. "Las soluciones de Infinera funcionan incluso mejor que lo descrito, en cuanto a brindar la capacidad que necesitamos, dónde y cuándo la necesitamos".

"El compromiso de Aloo de ofrecer ancho de banda escalable en todo Brasil se alinea con nuestro objetivo de llevar redes de rango terabits, de fácil implementación, a toda América Latina", dijo Bob Jandro, vicepresidente sénior de ventas mundiales de Infinera. "Nos sentimos honrados de asistir a Aloo en la expansión de su red".

Acerca de Aloo Telecom

Aloo Telecom es una compañía regional de telecomunicaciones; un punto de referencia en el mercado por la calidad y rentabilidad de sus operaciones y por el desarrollo de capital intelectual. La compañía es reconocida en el mercado por la ética, la transparencia y la mejor infraestructura de redes de datos convergentes en la región noreste de Brasil. Desde el inicio de sus operaciones en junio de 2003, en Alagoas, ha venido destacando en el mercado gracias a la satisfacción de más de 3 mil clientes corporativos en los sectores público y privado, que ya cubren 14 estados. Una de las acciones más recientes de la compañía fue la asociación con Oracle, una multinacional de tecnología y tecnologías de la información, mediante la cual Aloo Telecom presentó Aloo Cloud Powered By Oracle, un producto que reúne servicios en la nube a nivel nacional. La empresa combina el uso de tecnología de punta y la red troncal de datos en fibra óptica. Para mayor información, visite el sitio web: www.aloo.com.br .

Acerca de Infinera

Infinera (NASDAQ: INFN) proporciona Redes de Transporte Inteligente, permitiendo a los carriers, operadores cloud, gobiernos y empresas escalar el ancho de banda de sus redes, acelerar la innovación de servicios y automatizar las operaciones de redes ópticas. La cartera completa de Infinera para soluciones ópticas de paquetes está diseñada para aplicaciones de larga distancia, submarinas, para interconexión de centros de datos y metropolitanas. Para obtener más información sobre Infinera visite www.infinera.com , síganos en Twitter @Infinera y lea las publicaciones más recientes en nuestro blog en www.infinera.com/blog .

