Aptean extiende Programa de Socios ERP para Alimentos y Bebidas a nuevos segmentos geográficos

El programa se lanza en Estados Unidos y se expande a Canadá, Brasil y México

ALPHARETTA, Georgia, June 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Aptean , un proveedor mundial de soluciones de software empresarial de misión crítica anunció el lanzamiento de exitoso Programa de Socios ERP para Alimentos y Bebidas en Estados Unidos, así como planes de expansión del programa en Canadá, Brasil y México.

Con más de 20 años de experiencia prestando servicios a clientes en el sector de alimentos y bebidas, Aptean es un proveedor líder de software independiente de Microsoft con un ERP de alimentos y bebidas completo de extremo a extremo y diseñado desde cero e implementada en la nube de Microsoft Azure para servir a empresas medianas. Con el Programa de Socios para Alimentos y Bebidas, Aptean trabaja con socios líderes que atienden a los clientes en el sector de alimentos y bebidas mientras ayudan a sus clientes a usar su software empresarial para acelerar la eficacia operativa, creando un negocio más fuerte y eficaz.

El Programa de Socios ERP para Alimentos y Bebidas fue lanzado originalmente en agosto de 2020 para expandir el alcance de la aplicación de alimentos y bebidas patentada de Aptean desarrollada sobre la plataforma Microsoft Dynamics 365 a Business Central, Finanzas y Gestión de la Cadena de Suministro en mercados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), América Latina (LATAM) y Asia Pacífico (APAC). Desde el lanzamiento inicial, más de 50 socios internacionales en esas regiones se unieron al programa y aportaron con éxito un valor incremental significativo a su base de instalación de alimentos y bebidas existente, al mismo tiempo que fortalecen su posición para ganar nuevos clientes para su negocio. Con esta expansión adicional del programa a Estados Unidos, Aptean mejorará la base de usuarios potenciales para su software ERP específico para el sector.

“Estamos muy contentos de expandir nuestro exitoso Programa de Socios ERP para Alimentos y Bebidas a América del Norte y Brasil”, dijo Bob Kocis, director de ingresos de Aptean. “Desde su lanzamiento inicial, el programa permitió con éxito a nuestros socios ofrecer nuestra tecnología de clase mundial a los clientes de alimentos y bebidas en todo el mundo. Posteriormente a la creciente demanda de muchos productos de alimentos y bebidas como resultado de la pandemia del COVID-19, sabemos que muchas empresas de alimentos y bebidas necesitan soluciones de software modernas y diseñadas específicamente para mejorar la eficacia operativa y el rendimiento. Esta expansión del Programa de Socios ERP para Alimentos y Bebidas ayudará a más de esas empresas a lograr sus objetivos de crecimiento”.

El programa está abierto a socios seleccionados en las regiones de Norteamérica, EMEA, LATAM y APAC. Para calificar, los socios deben cumplir con criterios específicos con requisitos de capacitación, certificación y volumen de negocios. Los socios obtienen beneficios extensivos que incluyen capacitación, acceso a la última tecnología de Aptean, soporte de ventas y servicios, reconocimiento a través de varias iniciativas de marketing y educación continua para garantizar el éxito del cliente.

Para obtener información sobre cómo unirse al Programa de Socios ERP para Alimentos y Bebidas de Aptean, haga clic aquí.

Acerca de Aptean

Aptean es uno de los proveedores líderes mundiales de software específico para el sector, lo que permite a nuestros clientes estar preparados para lo que sigue, ahora (Ready for What’s Next, Now™). Nuestras soluciones de planificación de recursos empresariales y cadena de suministro están diseñadas de manera única para satisfacer las necesidades de fabricantes y distribuidores especializados en más de 20 sectores, mientras que nuestras soluciones de cumplimiento sirven a mercados específicos como finanzas y ciencias biológicas. En total, las soluciones de Aptean son utilizadas por más de 6.500 clientes en todo el mundo. Con opciones de implementación en la nube y en las instalaciones, los productos, servicios y experiencia inigualable de Aptean ayudan a las empresas de todos los tamaños a escalar y obtener éxito. Aptean tiene su sede en Alpharetta, Georgia y oficinas en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para más información acerca de Aptean y los mercados que servimos, visite www.aptean.com.

Aptean es una marca comercial de Aptean, Inc. Todos los demás nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con las que están asociados.



Para consultas de los medios, comuníquese con:

Nicole O’Rourke

Directora de Marketing

Nicole.Orourke@aptean.com

(770) 715-0362