Arco Platform Limited anuncia el precio de su oferta pública inicial en el Nasdaq Global Select Market

NUEVA YORK, Sept. 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arco Platform Limited, o Arco (Nasdaq: ARCE), anunció hoy que valoró su oferta pública inicial de 11.111.111 acciones comunes de Clase A un precio de oferta pública de US $ 17,50. Arco también otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.666.666 acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio de la oferta pública inicial menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Se espera que las acciones ordinarias de Clase A comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 26 de septiembre de 2018 bajo el símbolo «ARCE». Se espera que la oferta se cierre alrededor del 28 de septiembre de 2018, bajo las condiciones de cierre habituales.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actúan como coordinadores globales y como representantes de los suscriptores en esta oferta pública inicial y Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Allen & Company LLC, Banco BTG Pactual SA-Cayman Branch y UBS Securities LLC actúan colectivamente como suscriptores en esta oferta pública inicial.

La oferta se realizará solo por medio de un folleto. Copias del folleto final relacionado con la oferta se pueden obtener, cuando estén disponibles, de Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, facsimilar: 212-902-9316 o enviando un correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2do piso, New York, New York 10014; Itau BBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50° piso, New York, New York 10153, Atención: Equity Sales Desk, teléfono: 1-212-710-6756 o enviando un correo electrónico a roadshowdesk@itaubba.com; y BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3° piso, Charlotte NC 28255-0001, Atención: Prospectus Department o enviando un correo electrónico a dg.prospectus_requests@baml.com.

Una declaración de registro relacionada con estos valores ha sido presentada y declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos («SEC»). Se puede acceder a las copias de la declaración de inscripción a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar los valores aquí descritos, ni tampoco habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Arco:

La misión de Arco es transformar la forma en que los estudiantes aprenden brindando educación de alta calidad a gran escala a través de la tecnología a escuelas primarias y secundarias privadas. Proporciona contenido educativo en formatos impresos y digitales a través de su plataforma.

Arco ofrece educación de alta calidad a escuelas primarias y secundarias privadas a través de un sistema pedagógico completo para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Sus soluciones de plataforma educativa comprenden el currículo básico K-12, así como el contenido instructivo complementario actualmente enfocado en el inglés como segunda lengua.

Arco ofrece un conjunto completo de soluciones de currículum llave en mano y funciones habilitadas con tecnología para ayudar a sus estudiantes, maestros, escuelas asociadas y padres. Se enfoca en el éxito educativo de los estudiantes al ofrecer evaluaciones para estudiantes en línea, una aplicación para comunicaciones entre la escuela y los padres, el aprendizaje adaptativo, un programa de capacitación para maestros y herramientas de gestión.

Contactos:

Relaciones con inversores:

Arco Platform Limited

Vitor Hiraiwa, +55 (11) 99400-2105

IR@arcoeducacao.com.br