Arcserve y Sophos anuncian alianza estratégica para ofrecer seguridad de datos integral y protección contra ataques cibernéticos

La alianza global marca el primer medio de la industria para asegurar la mitigación de los ciberataques a través de la seguridad y protección de datos completa y de múltiples capas.La solución conjunta combina en forma exclusiva las tecnologías de prevención de amenazas con capacidades de continuidad del negocio en el lugar y fuera de las instalaciones, para ofrecer una solución integral que se puede implementar en 15 minutos.AUSTIN, Texas, Sept. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arcserve, LLC, el proveedor de protección de datos con más experiencia del mundo, anunció hoy una alianza global con Sophos, líder en seguridad de redes y terminales, para proporcionar a las organizaciones protección especializada para las copias de seguridad de datos contra las ciberamenazas. A través de esta colaboración, las organizaciones ahora pueden emplear la única solución de mercado que integra el anti-ransomware y otras tecnologías de prevención de amenazas, como la IA de aprendizaje profundo para malware conocido y desconocido, y las galardonadas capacidades de recuperación de desastres y de alta disponibilidad para la prevención de la pérdida de datos. En conjunto, la nueva solución ofrece un método de varios niveles para prevenir, proteger e inmunizar las copias de seguridad de los ataques cibernéticos.Un informe emitido por Cybersecurity Ventures predice que el costo global de ransomware llegará a 11.500 millones de dólares estadounidenses en 2019, y 20.000 millones de dólares estadounidenses antes de 2021, con un ataque a las empresas cada 14 segundos a fines de este año. Dado que los delincuentes cibernéticos aprovechan las empresas para generar beneficios, esta alianza brindará un método de dos etapas para estar protegido en internet y tener ciberresiliencia. Combinando las funciones de ciberseguridad y protección de datos en una sola oferta, las empresas tendrán una solución integral que cubra por completo todas sus necesidades de infraestructura.La solución conjunta se entregará a través de la galardonada Appliance Series de Arcserve, los únicos dispositivos preconfigurados autónomos para la recuperación de desastres y la disponibilidad de aplicaciones. Impulsado por Arcserve Unified Data Protection (UDP), Arcserve Appliance Series combina almacenamiento deduplicado acelerado por flash, procesamiento de servidores sólido y redes de alta velocidad con hardware altamente redundante y servicios en nube.Arcserve Appliances integrará Sophos Intercept X Advanced for Server, la galardonada protección de terminales con inteligencia, para brindar un método integral de protección profunda para acelerar la resiliencia de datos, sistemas y aplicaciones.“Los delincuentes cibernéticos atacan cada vez más los sistemas de copia de seguridad como una forma de aumentar las posibilidades de que las empresas afectadas paguen un rescate. Tener una protección especializada contra el malware y los últimos programas intrusos garantiza que los datos en copias de seguridad se mantengan sólidos contra las amenazas más avanzadas”, afirmó Francois Depayras, Vicepresidente de ventas y alianzas con fabricantes de equipos originales de Sophos. “Sophos Intercept X for Server otorga tecnología anti-ransomware, contra programas intrusos y de aprendizaje profundo para brindar el mayor nivel de protección. Esto hace que Arcserve Appliance sea la solución más segura disponible en el mercado”.“Demasiadas organizaciones se ven obligadas a tratar la cuestión de 'cómo pagamos el rescate'. Vimos una brecha en el mercado que había que llenar, y Sophos era la solución natural. Conocemos la protección de datos, y ellos conocen la ciberseguridad", dijo Oussama El-Hilali, Director Ejecutivo de Tecnología (CTO) de Arcserve. “A medida que las amenazas se vuelven más difíciles de combatir, esta alianza es transformadora en la industria, dado que mejora el desempeño de nuestra protección cibernética y brinda a los socios la oportunidad de instruir a los clientes sobre los beneficios únicos de una defensa integral de dos etapas contra los delitos cibernéticos".La solución integral estará disponible en la última versión de Arcserve Appliances en octubre de 2019. Para obtener más información sobre la alianza global y la nueva solución, visite: www.arcserve.com/sophos.Siga a ArcserveBlogTwitterLinkedInAcerca de Arcserve Arcserve ofrece soluciones excepcionales para proteger los invaluables activos digitales de las organizaciones que necesitan sistemas de proteccio´n integral de datos a gran escala. Arcserve se fundo´ en 1983 y es el proveedor con más experiencia del mundo de soluciones de continuidad de negocios que resguardan infraestructuras de TI multigeneracionales con aplicaciones y sistemas en cualquier lugar, en las instalaciones y en la nube. Distintas organizaciones en ma´s de 150 pai´ses del mundo confi´an en las tecnologi´as altamente eficientes e integradas y en la experiencia de Arcserve para eliminar el riesgo de pe´rdida de datos y tiempos de inactividad prolongados, a la vez que reducen los costos y la complejidad de los procesos de copias de seguridad y recuperación de datos en hasta un 50%. Arcserve tiene su sede en Minneapolis, Minnesota y oficinas en todo el mundo. www.arcserve.com y siga @Arcserve en Twitter. Obtenga ma´s informacio´n en www.arcserve.com y siga @Arcserve en Twitter.Acerca de Sophos Como líder mundial en ciberseguridad de última generación, Sophos protege a casi 400.000 organizaciones de todos los tamaños en más de 150 países de las ciberamenazas más avanzadas de la actualidad. Desarrolladas por SophosLabs, un equipo de inteligencia global de amenazas y ciencia de datos, las soluciones de Sophos nativas de la nube y mejoradas para la IA protegen las terminales (computadoras portátiles, servidores y dispositivos móviles) y las redes frente a la constante evolución de las tácticas y técnicas de delito cibernético, incluidas las filtraciones automatizadas y de intrusos activos, ransomware, el malware, los programas intrusos, la exfiltración de datos, la suplantación de identidad (phishing), etc. La galardonada plataforma Sophos Central, basada en la nube, integra toda la cartera de los mejores productos de Sophos, desde la solución para terminales Intercept X hasta el firewall XG, en un único sistema llamado Synchronized Security. Los productos de Sophos están disponibles exclusivamente a través de un canal global de más de 47.000 socios y Proveedores de servicios gestionados (MSP). Sophos también pone sus innovadoras tecnologías comerciales a disposición de los consumidores a través de Sophos Home. La empresa tiene su sede central en Oxford, Reino Unido, y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo "SOPH". Más información disponible en www.sophos.comContactos de Medios Leslie Keil Arcserve 952.903.5434leslie.keil@arcserve.comSara Eberle Sophos 781.743.7402sara.eberle@sophos.comJackie Blundell Red Lorry Yellow Lorry 857.217.2886arcserve@rlyl.com