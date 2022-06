Asda Stores Ltd selecciona TrueCommerce para gestionar su iniciativa de transformación empresarial durante la separación de Walmart

COVENTRY, Reino Unido, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un proveedor de nube líder global de soluciones de conectividad, integración y omnicanal de la cadena de suministro y socios comerciales, anunció hoy que Asda ahora utiliza la solución de capacitación de proveedores para gestionar las comunicaciones con proveedores.



Como la tercera cadena de supermercados más grande del Reino Unido, Asda opera más de 600 tiendas minoristas. La marca también ofrece sus productos en línea a través de Asda.com, que atiende al 98% de hogares en Reino Unido. Para lo cual, Asda cuenta con el apoyo de 37 centros de distribución y cumplimiento y miles de proveedores.

En febrero de 2021, Asda fue vendida por Walmart a Issa Brothers y TDR Capital. Esa venta condujo a la empresa a seleccionar un nuevo proveedor de EDI para apoyar su futuro como una empresa independiente: TrueCommerce:

"TrueCommerce fue parte de un proceso integral de RFP y fue seleccionada sobre la base de cuatro factores principales: su capacidad para comprender y cumplir con los requisitos de capacidad de Asda, su confianza en el cumplimiento de los plazos del programa, su profundo conocimiento y experiencia, y su competitividad comercial en general", dijo Jenny Hopkins, directora sénior de Asda.

Como parte del acuerdo, TrueCommerce implementará una plataforma de capacitación de proveedores dirigida a atender las necesidades de los más de 2.000 proveedores que conforman toda la comunidad de proveedores de Asda, con integración en el sistema SAP ERP de la empresa. Como socio SAP Silver, la solución de TrueCommerce ofrece el más alto nivel de integración y automatización con el sistema SAP.

La solución ofrecida por TrueCommerce cuenta con capacidades principales que permitirán a miles de proveedores de Asda, independientemente de su tamaño o madurez técnica, comunicarse fácilmente con el minorista. Además de ser compatible con transacciones EDI, la plataforma de capacitación de proveedores también incluye un portal web-EDI para uso por proveedores que no compatibles con EDI. La plataforma de TrueCommerce también incluye integración totalmente administrada con proveedores y gestión de comunicaciones para consultas de proveedores relacionadas con EDI.

La pericia de TrueCommerce en el mercado y la experiencia en la gestión de comunicaciones complejas de la cadena de suministro para empresas de nivel empresarial permitirán una transición transparente para Asda y su comunidad de proveedores. Lo que promoverá tasas de adopción más altas que, a su vez, sustentarán los esfuerzos continuos de comunicación con los proveedores de la empresa.

Jenny destacó que "Al asociarse con TrueCommerce, Asda ofrecerá un programa de EDI fuerte, estable, totalmente confiable y administrado con excelencia a nuestros proveedores altamente valorados de Asda, ¡independientemente de cuán grandes o pequeños sean!"

David Grosvenor, director administrativo de TrueCommerce Europe, dijo: "Me gustaría agradecer a Jenny y al equipo de Asda por su cooperación en este proceso. Nuestros equipos de TrueCommerce están encantados de comenzar a trabajar con Asda y ayudar a fortalecer aún más sus negocios en el escenario minorista del Reino Unido”.

Acerca de Asda Stores Ltd

Asda, fundada en la década de 1960 en Yorkshire, es la tercera cadena de supermercados más grande de Gran Bretaña. Con colegas dedicados que atienden a los clientes desde su cadena de tiendas y servicios en línea, incluyendo supercentros, supertiendas, supermercados, tiendas de muebles y decoración, estaciones de servicio y depósitos en todo el Reino Unido. Asda fue adquirida por Issa TDR de Walmart en 2020.

Acerca de TrueCommerce

TrueCommerce es la manera más completa de conectar sus negocios con toda la cadena de suministro, con total integración, desde EDI a gestión de inventarios, cumplimiento, mostradores digitales y mercados. Revolucionamos la visibilidad y colaboración de la cadena de suministro ayudando a las organizaciones a aprovechar al máximo sus iniciativas omnicanal por medio de conectividad P2P empresarial, gestión de pedidos, reabastecimiento colaborativo, cumplimiento inteligente, análisis multifuncional y gestión de información de productos.

La red de comercio global de TrueCommerce puede conectar empresas con más de 160,000 minoristas, distribuidores y proveedores de servicios de logística. Como proveedor de servicios totalmente administrados, también gestionamos la incorporación de nuevos socios de negocios, así como la gestión continua de mapeo específico de socios, cambios de etiquetado y monitoreo de comunicaciones. Es por esto que miles de empresas, que van desde startups hasta Fortune 100 global, en varios sectores, confían en nosotros.

TrueCommerce: Hacemos negocios en toda dirección (Do business in every direction)

Para más información, visite: TrueCommerce .

