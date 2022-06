BairesDev lanza programa en América Latina para contratar 1.000 profesionales de tecnología en el próximo trimestre

BairesDev, empresa de desarrollo de soluciones digitales, iniciará un piloto en Brasil. Los candidatos deberán completar un formulario de dos minutos y, si su perfil se ajusta a las vacantes disponibles, será entrevistado dentro de tres días hábiles.

MOUNTAIN VIEW, California, June 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BairesDev, una empresa líder en soluciones de tecnología, lanzó su programa de contratación rápida Fast Track Hiring Program . El objetivo es impulsar su proceso de contratación y acelerar la etapa de entrevista hasta en un 70%.



“BairesDev está creando 1.000 oportunidades de empleo en el sector de tecnología con el lanzamiento de este piloto. Somos conscientes del enorme potencial del talento en Brasil para seguir robusteciendo nuestro equipo, y también es una forma de abordar los despidos masivos que estamos viendo en la región. De acuerdo con Statista , más de 1.400 empleados de tecnología fueron despedidos en América Latina desde abril de 2022, principalmente en Brasil.", explica Ezequiel Ruiz, vicepresidente de adquisición de talento en BairesDev.

"En esta fase inicial, el programa está orientado a ingenieros de software con niveles avanzados de inglés. Buscamos personas especializadas en desarrollo de front-end y back-end, DevOps, control de calidad y pruebas, ciencia de datos e ingeniería." continúa Ruiz.

Cómo funciona el Programa Fast Track

El candidato completa un formulario de dos minutos con su información y talentos principales. Luego, el equipo de reclutamiento de BairesDev revisa el perfil del candidato y, si está calificado, programa una entrevista dentro de los tres días hábiles.

Este es el primer paso en el proceso de reclutamiento, que luego se complementa con pruebas en línea y entrevistas adicionales para evaluar las habilidades técnicas y blandas de los candidatos. El proceso se apoya en Staffing Hero, una plataforma de selección de talento propiedad de BairesDev que utiliza inteligencia artificial para encontrar el mejor talento en tecnología y con la cual la compañía contrata más de 200 desarrolladores calificados al mes.

BairesDev es una empresa de tecnología de rápido crecimiento impulsada por el talento. Con más de 5.000 ingenieros y profesionales de otras especialidades distribuidos en unas 600 ciudades en todo el mundo, la empresa promueve la diversidad e igualdad de género al ofrecer oportunidades para las personas más talentosas, donde quiera que estén.

Para finales de 2022, más de 3.000 nuevos miembros se unirán al equipo de BairesDev, que marca una tasa de crecimiento estimada del 110% en relación a 2021.

Acerca de BairesDev

Somos la compañía líder en desarrollo de soluciones tecnológicas. Nuestro objetivo es acelerar la transformación digital de nuestros clientes mediante softwares adaptados a sus objetivos.

En BairesDev contamos con una amplia experiencia en diversas industrias que se combina con nuestro expertise tecnológico para añadir valor durante todo el proceso de desarrollo en cada uno de los proyectos en los que trabajamos.

Contamos con un equipo de más de 5000 desarrolladores senior en 36 países que trabajan en soluciones de software innovadoras para clientes como Google, Rolls-Royce, Johnson & Johnson, Pinterest y ViacomCBS. Es así como continuamente reimaginamos la industria tecnológica desde hace más de una década.

Somos expertos en aceleración digital.

We are Powered by Technology and Driven by Talent.

