BANDroyalty.com lista para revolucionar la música en todo el mundo el 5 de mayo con el lanzamiento de NFTs de BAND (OpenSea.io)

Los nuevos NFTs (tokens no fungibles) de BAND certifican la propiedad digital exclusiva en esta serie de NFT de lanzamiento limitado y ofrecen oportunidades para futuras ganancias a través de opciones de apuestas posibles por contratos inteligentes de BAND que llegan en julio.

SINGAPUR, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- vía InvestorWire – BAND Royalty (“BAND” o la "Empresa”), operada por LIBERTY IS PTE LTD, con sede en Singapur, lanza su primera serie de música y arte coleccionables, la Serie 1 de NFTs de BAND, el 5 de mayo de 2021. Estos NFTs fueron encomendados por artistas fenomenales para celebrar la increíble diversidad, inclusión y variedades de música del mundo. Aún así, estos NFT de BAND coleccionables tienen un giro. A diferencia de los Topshots o CryptoKitties de NBA, tener solo uno de los 3.000 NFTs de BAND de edición limitada ofrece acceso al ecosistema de NFTs de BAND Music y la oportunidad de compartir el catálogo de música de regalías de presentaciones de BAND. Más de 50 de los mejores artistas están representados, incluidos Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am, Timbaland, Missy Elliot y Rihanna. BAND Royalty hace este set uno de los primeros entre NFTs, creando un NFT Collectible de música y arte exclusivo que los amantes de la música de todo el mundo con certeza van a atesorar.



Los NFTs, o tokens no fungibles, representan obras con seguridad criptográfica exclusiva, como música, obras de arte, vídeos y otros archivos digitales almacenados en blockchain (cadena en bloque).

La Serie 1 de NFTs de BAND se lanza el miércoles 5 de mayo y está limitada a sólo 3.000 unidades. Estas NFTs de hermoso diseño se destacan a través de impresionantes obras de arte y eventualmente permitirán a sus propietarios transformar sus NFTs de BAND en varios grupos de regalías de canciones y artistas de BAND.

Los fundadores de BAND Royalty, Barnaby Andersun y Noble Drakoln, especialistas en los campos de inversión en blockchain y regalías musicales y coanfitriones del CryptoTenX Podcast, trazaron un plan de acción sólido y ambicioso de lanzamientos para BAND Royalty en 2021. Comenzando con esta Serie 1 de NFT, BAND Royalty eventualmente lanzará TOKENS Band y lanzará una nueva plataforma para que músicos y fans interactúen a través de NFTs.

Band Royalty planea expandir su catálogo de derechos de autor famosos e impulsados por ingresos a través del lanzamiento de 12.000 tokens NFT únicos con un límite total en cuatro series NFT diferentes en 2021, similar a la naturaleza coleccionable limitada de Crypto Punks y Hashmasks. Los fondos generados se reinvertirán para expandir la biblioteca de regalías musicales de BAND Royalty.

Asegurar una de las 3,000 piezas coleccionables convertidas y raras de arte digital inspiradas en música animada de la Serie 1 NFT en 3D de BAND es simple. El día del lanzamiento, esta edición limitada estará disponible por orden de llegada a través de una oferta en OpenSea.io .

Para asegurar el éxito, los titulares necesitan por lo menos 1 Ethereum disponible en una cartera ETH antes de visitar OpenSea.io , el mayor mercado de Ethereum NFT en el mundo. Una vez allí, revisa la hermosa selección de arte de NFTs de BAND y haz una selección. Mientras más bajo el número de NFT de BAND, más raro es; trayendo consigo mayor coleccionabilidad y acceso funcional a través del ecosistema musical de BAND.

Para más información, está invitado a la comunidad de BAND: https://t.me/bandroyalty

Acerca de BAND Royalty

BAND Royalty permite a los amantes y fans de la música llevar el placer musical al próximo nivel ofreciendo NFTs de BAND protegidos por blockchain que permiten a los titulares ganar criptomonedas de algunas de las canciones más populares del mundo. Esta oportunidad única permite a las personas compartir flujos de ingresos cada vez que se toca una canción en el catálogo musical de BAND. El nombre BAND se deriva de las iniciales de sus cofundadores, especialistas en blockchain Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND). Para más información acerca de BAND Royalty y para inscribirse para lanzamientos de colección de NFT, visite www.bandroyalty.com .

Contacto: info@bandroyalty.com

