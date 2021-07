Blue Diamond Resorts anuncia el primer evento Food + Drink Experience en Royalton CHIC Suites Cancun

CANCUN, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, Blue Diamond Resorts anuncia el primer evento anual “ Food + Drink Experience ” que tomará lugar en el hotel todo-incluido Royalton CHIC Suites Cancun Resort &Spa en la semana del 19 al 26 de septiembre del 2021. Dieciséis chefs de renombre internacional liderarán el festival culinario presentando deliciosos platillos y demostraciones de mixología, exquisitas parrilladas en la playa, cenas de autor con maridaje y lujosas fiestas en la noche.

Los chefs celebridades Aarón Sánchez, Ray “Dr. BBQ” Lampe, Ted Reader, Dean Max, Cindy Hutson, Rick Moonen, Bernard Guillas, Tim Grandinetti, Jorge Valencia, Federico López, Reyna García, César Castañeda, Alfredo Romero, Freddy Chi, Carlo Magno y Zaida Fernández se reunirán en el espectacular Caribe Mexicano que ofrece a los apasionados del viaje y la comida lo mejor de dos mundos.

“Estamos muy emocionados de presentar esta experiencia en el ambiente tan energético que tiene Royalton CHIC Suites Cancun y que permitirá que muchos de nuestros huéspedes compartan por primera vez después de la pandemia,” mencionó Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resort de Sunwing Travel Group. “Hemos coordinado con los mejores chefs del mundo para traer paladares variados a Cancún y que el Food + Drink Experience represente lo mejor de las cocinas y culturas locales e internacionales.

Food + Drink Experience permitirá a los asistentes la exclusiva oportunidad de acercarse a algunos de los creadores culinarios más talentosos del mundo y explorar sabores innovadores con los ingredientes más frescos de México. Este evento de siete días está lleno de experiencias, incluyendo exhibiciones de cocina del Chef César Castañeda y el Chef Jorge Valencia, una parrillada en la playa con Freddy Chi, una parrillada con maridaje de autor servida por los Chefs Ted Reader y Ray Lampe, maridaje de chocolate y mezcal con el Chef Benjamín Nava, la primera competencia nacional de Mixología Tiki en el Caribe Mexicano y mucho más para el disfrute de los huéspedes. David Araya, Edson Frikitiki Arzate, Alejandro Perez, Eliu Salazar, Brandon Orozco, y Federico Moreno son los mixólogos y sommeliers que harán las demonstraciones durante el evento.

Siendo uno de los mercados más importantes en el Caribe Mexicano, Cancún es el destino mexicano de mayor reconocimiento en el mundo y, actualmente, el que tiene mayor conectividad en el mundo. Elegido como la sede inaugural para un evento de esta magnitud, Cancun es ideal para ofrecer el primer Food + Drink Experience de Blue Diamond Resorts debido a sus pintorescos alrededores, auténtica cultura mexicana y un enfoque en viajes seguros.



Desde la reapertura a viajeros internacionales en Junio del 2020, los protocolos de salud y seguridad implementados en el destino han ofrecido experiencias de viaje seguras, incluyendo pruebas de COVID-19 y antígenos para los huéspedes que lo requieran para volver a sus destinos de origen.

Jordi Pelfort agrega, “En colaboración con nuestros chefs invitados, en Royalton CHIC Suites Cancun y en el equipo de Blue Diamond Resorts estamos muy emocionados de darle la bienvenida en el que esperamos que sea el primer Food + Drink Experience de muchos más por venir”.

Para mayor información acerca del evento Food + Drink Experience, haga click aquí y para reservar una habitación en Royalton CHIC Suites Cancun durante esta épica experiencia visite www.royaltonresorts.com/es/royalton-chic-suites-cancun .

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha creado una impresionante cartera de 45 propiedades que sobrepasan las 15,000 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts &Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy &Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/ .

Acerca de Royalton Luxury Resorts

Representando la elegancia moderna, los galardonados Royalton Luxury Resorts ofrecen vacaciones All-In Luxury® en algunos de los destinos tropicales más populares del mundo, como Antigua, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, México, Cuba y Granada. Con una gran variedad de características, este todo-incluido de clase mundial incluye los colchones DreamBed™ diseñados cuidadosamente con todo de primera calidad, cenas de lujo ilimitadas sin reservaciones, garantía de eventos deportivos (Sports Event Guarantee™) y más. Muchos de los resorts reciben por igual a familias y parejas, con actividades para niños y adolescentes supervisadas por líderes en la industria del entretenimiento que se ofrecen sin costo adicional sumadas a las opciones de alojamiento y comidas para toda la familia.

Para obtener más información sobre Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com/es/royalton .

