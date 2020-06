Blue Diamond Resorts posiciona la marca Mystique bajo el paraguas de Royalton Luxury Resorts

TALLAHASSEE, Fla., June 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts ha anunciado que su marca Mystique Resorts será renombrada y se incluirá bajo el paraguas de Royalton Luxury Resorts como Mystique by Royalton. A partir de ahora, Mystique Blue Boutique Suites y Mystique Royal St. Lucia pasarán a llamarse Mystique Holbox by Royalton y Mystique St. Lucia by Royalton. Con propiedades pintorescas en Isla Holbox, Santa Lucía y otros paraísos que están por venir, estos resorts boutique ofrecen a los huéspedes lujosas amenidades, servicio personalizado y la galardonada experiencia Royalton en un paraíso natural.



Por otro lado, Mystique Holbox by Royalton volverá a abrir sus puertas el 15 de julio de 2020 incorporando una serie de medidas que siguen tanto la guía de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud, así como los ministerios nacionales de salud. Además, Mystique Holbox by Royalton implementará los nuevos protocolos de Vacaciones con Seguridad Garantizadas de Blue Diamond Resorts para ayudar a proteger tanto a los huéspedes como a los empleados.

"Después de un cierre temporal de tres meses, nos complace dar la bienvenida a los huéspedes a Mystique Holbox by Royalton, donde podrán sumergirse en las maravillas naturales de Isla Holbox", comentó Jordi Pelfort, presidente de Sunwing Hotels & Resorts. "También estamos encantados de incorporar nuestra colección de hoteles boutique Mystique bajo el paraguas de la marca Royalton Luxury Resorts, la cual está muy valorada por la comunidad viajeros".

Ubicado en la Reserva Natural de Yum Balam, Mystique Holbox by Royalton es un resort de playa contemporáneo con un diseño influenciado por los exuberantes paisajes naturales de la isla. La propiedad alberga 38 espectaculares suites, cada una con amenidades de lujo y un diseño tradicional mexicano que incorpora elementos naturales; mientras que algunas de ellas ofrecen vistas al océano y balcones en la azotea. Los huéspedes pueden explorar los magníficos alrededores de la isla con una variedad de actividades y excursiones incluyendo ciclismo, kiteboarding o incluso la increíble experiencia de nadar con tiburones ballena. Después de pasar el día explorando este paraíso exótico, los huéspedes pueden cenar en cualquiera de los dos restaurantes a la carta del hotel y disfrutar de platos influenciados por la cocina local como la quesadilla de langosta y los camarones al estilo Tikinxic; o disfrutar junto a la piscina de deliciosos cócteles, como por ejemplo la emblemática sangría Mystique.

Para proteger la salud y el bienestar tanto de los huéspedes como de los empleados, Mystique by Royalton ha implementado los nuevos protocolos de Vacaciones con Seguridad Garantizadas de Blue Diamond Resorts. Este nuevo protocolo incluye pautas de distanciamiento social, seguridad alimentaria avanzada, mayor capacitación del personal y uso de equipo de protección personal (EPP), un enfoque de limpieza de 360º para todas las áreas comunes del complejo y habitaciones Diamond Clean donde cada punto de contacto recibirá una limpieza y desinfección a fondo.

Mystique Holbox by Royalton está invitando a los huéspedes a redescubrir Isla Holbox por un precio competitivo con su Oferta de Bienvenida* con precios a partir de $195 por habitación, por noche, para viajar entre el 15 de julio de 2020 y el 21 de diciembre de 2020.

* Para obtener todos los detalles de la oferta, visite:

https://www.mystiqueresorts.com/es/resort/mystique-blue/ofertas

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, con 47 propiedades que sobrepasan las 15,500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

Acerca de Mystique by Royalton

Mystique by Royalton es una colección de resorts de estilo boutique que ofrece experiencias personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos. Contemporáneos, lujosos y exquisitos, los resorts de Mystique by Royalton están ubicados y vinculados conceptualmente con algunos de los destinos más emocionantes del mundo; además, están creados para atraer a viajeros de lujo en busca de aventura en un paraíso natural. Con dos impresionantes resorts ubicados en la Isla Holbox de México y en la hermosa bahía de Rodney Bay de Santa Lucía, Mystique Holbox by Royalton y Mystique St. Lucia by Royalton son ideales tanto para familias como para parejas, gracias a sus amenidades exclusivas, un servicio incomparable y sus entornos únicos frente al mar.

Para más información, por favor contacte:

Media Relations

media@bluediamondresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/209e50b8-8290-4e8b-b503-018e1e58f66a/es