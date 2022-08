Blue Diamond Resorts recibe el Premio a la Excelencia Wine Spectator 2022

TORONTO, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los restaurantes de categoría internacional de Blue Diamond Resorts, Hunter Steakhouse y Sunset Strip Steakhouse & Grill en México fueron reconocidos por la publicación especializada en vinos, Wine Spectator, con el Premio de Excelencia 2022 por su excepcional experiencia gastronómica, así como por la carta de vinos que ofrecen los restaurantes disponibles en Royalton Riviera Cancun, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, Royalton CHIC Cancun, Planet Hollywood Cancun Beach Resort y Planet Hollywood Cancun Adult Scene.



El Premio a la Excelencia es una de tres clases de premios otorgados a una colección exclusiva de los mejores restaurantes del mundo. Desde 1981, los Wine Spectator Restaurant Awards guían a los amantes del vino a establecimientos que ofrecen una excelente carta y selección de vinos. Los Premios a la Excelencia de este año reconocieron a 3.169 restaurantes en más de 70 países, ofreciendo a los entusiastas del vino una diversa selección de los mejores restaurantes para elegir.

"Es un honor para Blue Diamond Resorts saber que su carta de vinos cuidadosamente seleccionada de ambos restaurantes fue reconocida y aceptada por la calidad y variedad de sus vinos", dijo Mauricio Zarate, vicepresidente de operaciones de Blue Diamond Resorts. "Nuestro enfoque está siempre dirigido a nuestros clientes y este reconocimiento es una prueba de nuestra dedicación, por lo que estamos muy orgullosos y agradecidos", agregó.

Los huéspedes pueden saborear una deliciosa variedad de cortes de carne jugosa de calidad superior en el Hunter Steakhouse, especialidades del chef y la copa de vino perfecta para maridar cada una de las ofertas del menú, mientras que en Sunset Strip Steakhouse & Grill, disponible en Planet Hollywood Cancun Beach Resort y Planet Hollywood Cancun Adult Scene, los huéspedes pueden rodearse del glamour de la pantalla de plata en un asador temático íntimo con una extensa lista de vinos y un cava de vino privado.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts incluye más de 45 propiedades, sobrepasando las 18.000 habitaciones en ocho países localizados en los destinos vacacionales más populares en la región del Caribe. Sus nueve marcas hoteleras líderes incluyen el galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos somos Familia. Ya sea que los huéspedes vengan como amigos, padres, niños, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos, o viajeros no acompañados, todo el mundo es familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, incluyendo All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos con restaurantes exclusivos y alojamiento preferencial para enriquecer la unión entre sus huéspedes. Festeje a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido vibrante y efervescente solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. Mystique by Royalton lejos de lo común, ofrece a sus visitantes una experiencia para conectarse con su entorno en una colección de centros vacacionales estilo boutique llena de belleza infinita y energía positiva. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas y todo incluido Au Naturel, además de una costa aislada para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones personalizadas, ya sea que planee unas vacaciones familiares, reunión con amigos o simplemente un momento de relajamiento con su pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece impresionantes alrededores de valor increíble y una rica cultura y patrimonio. Planet Hollywood Beach Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de famosos artículos de cultura pop de icónicas películas, música y deportes, mientras que Planet Hollywood Adult Scene , convertirá sus vacaciones solo para adultos en el centro de fascinación y atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca Blue Diamond Resorts visite, www.bluediamondresorts.com/

Una foto asociada a este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b704fb72-76d7-4971-8fef-e140b1391f1f