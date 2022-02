Capacitación JES3plus ahora disponible a través del catálogo de curso Mainframe de Interskill Learning

EL SEGUNDO, California, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interskill Learning, un proveedor independiente líder de capacitación de mainframe en línea, y Phoenix Software International, Inc., anunciaron hoy el lanzamiento de un programa de estudios del curso JES3plus. JES3plus, desarrollado por Phoenix Software International, Inc., es un trabajo derivado basado en z/OS® JES3, y ofrece un camino a seguir para las organizaciones que deseen mantener la tecnología JES3, en lugar de una costosa y potencialmente arriesgada conversión JES2. z/OS 2.5, la última versión del sistema operativo, es la más reciente en incluir JES3. Al finalizar el curso, los estudiantes obtendrán una Credencial Digital Autorizada de IBM: JES3plus Experienced 1.1.

Los clientes de JES3plus y las organizaciones de JES3 que planean su migración a JES3plus se beneficiarán del acceso a la capacitación para el personal existente y nuevos empleados. Los diseñadores del curso Interskill trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo de JES3 Plus en Phoenix Software para ofrecer una capacitación detallada de JES3plus en línea y a pedido para el personal de mainframe. El curso es apropiado para programadores de aplicaciones, programadores de sistemas y operadores de sistemas.

El programa de estudios de la capacitación JES3plus consiste de cinco módulos:

Introducción a JES3 plus

Trabajo con JES3 plus

Monitoreo del entorno JES3 plus

Definición del entorno JES3 plus

Interacción de la aplicación con JES3plus



Información detallada acerca del curso JES3y cada uno de los módulos está disponible en el sitio web de Phoenix Software









IBM ofrece una Credencial Digital Autorizada oficial de IBM que se obtiene al completar los cinco módulos JES3plus. El IBM Digital Badge Program ofrece un punto de referencia reconocido, respetado y valorado para conocimiento y habilidades del mainframe Z en la industria global de la informática del mainframe.

Ed Jaffe, director de tecnología de Phoenix Software International, dijo: "Nuestro equipo de JES3plus realmente disfrutó la asociación con Interskill. Al hacerlo, aprendimos de primera mano por qué se consideran la verdadera fuente de capacitación de mainframe en todo el mundo. Los talentosos desarrolladores de cursos de Interskill hicieron un excelente trabajo aprovechando nuestras décadas de conocimiento de JES3 para crear un plan de estudios de aprendizaje electrónico que sirve como una base sólida para los mainframers que trabajan en locales JES3 plus".

Darren Surch, director de operaciones de Interskill Learning, dijo: "JES3 es fundamental para muchas organizaciones de mainframe y esta colaboración con Phoenix Software nos permite aprovechar la notable profundidad y amplitud de conocimiento de su equipo para ofrecer capacitación de calidad, perspicaz y a pedido acerca del importante producto JES3plus. Estamos muy contentos de incluir este curso excepcional en el extenso plan de estudios de capacitación en línea de Interskill ".

Acerca de Interskill Learning

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) es un proveedor líder de capacitación de mainframe IBM Z. La empresa desarrolla, ofrece y da soporte a la amplia gama de componentes de capacitación de personal de mainframe Z modernos que ofrecen capacitación de mainframe de amplio espectro, global y durante todo el año para el personal de mainframe.

Acerca de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com/ ) es una empresa desarrolladora de software de sistemas que ofrece aplicaciones de software avanzadas para empresas en todo el mundo. La empresa ofrece una amplia variedad de soluciones para desafíos empresariales modernos.

Contaco de Prensa:

(310) 338-0400

[email protected]

Una foto anexa a este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/es