Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso Comienza la fase de prerregistro de la versión global de Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso

¡Campaña para celebrar el lanzamiento global!

TOKI, Aug. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMO Internet, Inc. (en adelante «GMO Internet») ha abierto hoy, 8 de agosto, la fase de prerregistro de Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso en el App Store y Google Play. Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso es la versión global del JDR/simulador de fútbol en tiempo real para móviles Captain Tsubasa ZERO, actualmente disponible en Japón.

[1] ¡Comienza la fase de prerregistro de la versión global de Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso!

[Detalles]

La fase de prerregistro de Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso, la versión global de Captain Tsubasa ZERO, un juego para móviles distribuido en Japón, ya está en marcha en el App Store y Google Play.



Disponible en 7 idiomas (inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués y tailandés), tiene previsto publicarse en 90 regiones y países.

Enlaces para prerregistrarse en Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso

App Store:https://apps.apple.com/app/id1462848280

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global

Facebook:https://www.facebook.com/CaptainTsubasaZERO/



Campaña de prerregistro

Los jugadores de la versión global de Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso podrán ganar hasta 3000 gemas dependiendo del número de prerregistros en el App Store y Google Play Store, así como del número de Me gustas en la página oficial de Facebook.

10.000 prerregistros: 100 gemas

30.000 prerregistros: 300 gemas

50.000 prerregistros: 500 gemas

100.000 prerregistros: 1000 gemas

200.000 prerregistros: 2000 gemas

300.000 prerregistros: 3000 gemas

[2] ¡Campañas de lanzamiento global!

[Detalles]

Se están preparando varias campañas(?1) para celebrar el lanzamiento de Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso, la versión global de Captain Tsubasa ZERO, incluyendo una bonificación por acceso y 300 traspasos. Además, gracias a los CryptoChips de GMO (en adelante, «CryptoChips») (?2), Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso tiene previsto celebrar eventos con esta criptomoneda como recompensa.

1. Bonificación por acceso de celebración de lanzamiento

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/affa8c4e-86bc-498f-be18-474741d2a2fb

2. 300 traspasos de celebración de lanzamiento

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1452d936-e839-461a-94e0-60f3bd4631fb

3. Historias adicionales de jugadores juveniles

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a9c8c21-3579-4ddd-b5fa-2c85fe8c76b6

1 Los contenidos mencionados pueden cambiar sin previo aviso.

2 Los CryptoChips son una mecánica que puede añadirse a juegos y que permiten a los jugadores recibir criptomoneda como recompensa dentro del juego según su posición en las clasificaciones o por cumplir misiones o adquirir artículos. Las recompensas en forma de criptomoneda se enviarán a los monederos (cuentas de criptomoneda) que los jugadores hayan registrado anteriormente.

Acerca de Captain Tsubasa

Captain Tsubasa cuenta la historia de un prodigio del fútbol, Tsubasa Ozora, que cambia de escuela, entrando a jugar en el Primaria Nankatsu, y formándose como jugador en partidos contra rivales como Genzo Wakabayashi y Kojiro Hyuga.

Tras el gran éxito del manga en Japón gracias a su original historia, personajes irrepetibles y toda clase de técnicas espectaculares que los lectores soñaban con poder imitar, su popularidad cruzó continentes y se convirtió en todo un fenómeno mundial.

Su impacto llegó al fútbol real, donde ha sido citado por muchos jugadores japoneses y extranjeros como una de las razones que los llevaron a empezar a jugar al fútbol.

Resumen del juego: Captain Tsubasa ZERO: Tiro milagroso.

Captain Tsubasa ZERO: Tiro milagroso es un juego de fútbol para móviles en tiempo real donde los jugadores pueden revivir la historia del protagonista, Tsubasa, y del resto de los personajes. Con el modo Partido automático, los jugadores disfrutarán de espectaculares partidos donde se sucederán habilidades especiales una tras otra.

El modo Historia principal reproduce al detalle la última adaptación de Captain Tsubasa como anime para la televisión. La historia se desarrolla en forma de diálogos, siguiendo el ascenso como futbolistas de Tsubasa y el resto de los personajes, para dar a los jugadores la oportunidad de revivir el mundo de Captain Tsubasa. Además, el juego incluye historias secundarias protagonizadas por otras escuelas mencionadas en Captain Tsubasa. En el modo Partido, los jugadores podrán crear un equipo original con personajes y habilidades de las escuelas que hayan obtenido en el modo Historia. Además de la historia, el juego incluye montones de fantásticos contenidos como bonificaciones por acceso, traspasos y diversos eventos.

¦Título : Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso ¦Género : JDR/simulador de fútbol ¦Precio : gratuito (compras integradas) ¦Prerregístrate : App Store: https://apps.apple.com/app/id1462848280 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global ¦Requisitos del sistema : Android 4.4 o superior (2 GB de RAM o más recomendados) iOS 8.0 o superior, iPhone 5s o superior, iPod touch de 6.ª gen. o superior iPad de 5.ª gen. o superior, iPad mini 2 o superior, iPad Air • Puede no ser compatible con algunos dispositivos. ¦Idiomas compatibles : inglés, portugués, francés, italiano, español, alemán, tailandés ¦Desarrollador : ©2018 GMO Internet, Inc. ¦Distribuidor : ©GMO GP, Inc. ¦Copyright : ©2018 GMO Internet, Inc. : ©GMO GP, Inc. : ©YOICHI TAKAHASHI/SHUEISHA,2018CAPTAIN TSUBASA COMMITTEE

Las capturas de pantalla incluidas en este documento se tomaron cuando la aplicación estaba aún en desarrollo.

Algunas características pueden ser diferentes de la versión final.



Algunas características pueden ser diferentes de la versión final. App Store es una marca comercial de Apple Inc.



Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



El resto de los nombres de compañías y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

GMO Internet Group

GMO Internet Group es un líder del sector de servicios de Internet que desarrolla y opera las soluciones más usadas de gestión de dominios, alojamiento y servicios de nube, comercio electrónico, seguridad y pagos. Este grupo también incluye la mayor plataforma online de divisas, así como publicidad online, medios de Internet y servicios de criptomoneda. GMO Internet, Inc. (TSE: 9449) tiene su sede en Tokio, Japón. Para más información visita https://www.gmo.jp/en/

Información de contacto acerca del servicio

GMO Internet, Inc.

Game Division [División de Juegos]

E-mail: press.global@gmogp.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9a747693-b205-4669-bc7b-2b21b06a7484