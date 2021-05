Cartel Blue, Inc. Cartel, Inc. Merge Anuncia Nuevo Presidente & CEO Ahora ofrece puros de cáñamo premium

Cartel Blue, Inc. & Cartel, Inc. un Delaware Corporation, fundada en 1998 se están fusionando. (MA)



CARLSBAD, Calif., May 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cartel Blue, Inc. (OTC PINK: CRTL) el primer y único cáñamo La mayor empresa de ropa | marihuana El índice de existencias de cáñamo ya es Fusión con Cartel, Inc. ofreciendo puros de cáñamo hidropónico.



Nuestro lanzamiento después de la legalización de México el 10 de marzo de 2021 en México está aprobado en Los Cigarros del Cartel, accesorios del Cártel, cultivo de cárteles y nuestra línea de ropa de cáñamo-hip-hop Cartel Blue. Cartel está listo para comprar nuestros puros de cáñamo de estreno para su entrega el 15 de junio, bajo todas las directrices de licencias de México.

El Bufete de Abogados Internacional Procopio fue retenido para ayudar en el Cártel Azul, Inc. y Cartel, Inc. Fusión y Adquisición. Con la fusión, Cartel Blue anuncia juez retirado

Phillip Larocca como PRESIDENTE y Philip Moreb como CEO. Cartel Blue, Inc., nuevas oficinas de Operaciones de Base Fija (FBO, por sus puntos de venta) se encuentran en Carlsbad, California, en la pista del aeropuerto de Palomar para servir mejor a nuestros distribuidores globales.

Cartel Blue, Inc. ahora ofrece puros hidropónicos de cáñamo - cultivados, enrollados y vendidos, aquí en los EE.UU., y en México. Cartel Blue, Inc. continúa ofreciendo Hemp Clothing ahora en colaboración con varios diseñadores que serán lanzados en su colección de ropa de cáñamo de verano 2021. La fabricación con la línea de ropa de cáñamo.se se está fabricando en Denver Colorado. Philip Mureb C.E.O. planea trasladar la fabricación y distribución a México.

El cáñamo es ahora legal para crecer en los Estados Unidos desde la aprobación del proyecto de ley de la Ley Agrícola 2018/2019 junto con el Proyecto de Ley de Granjas del Estado de California 0.3 y el Proyecto de Ley de Tránsito de los Estados Unidos 0.2 también el Proyecto de Ley de Tránsito Vinculado de México. Cuando la fusión haya terminado, Cartel Blue, Inc. está a punto de ser el líder de Hemp Cigars. La piel exterior de los carteles de cigarros es papel de cáñamo totalmente natural, junto con cáñamo interior hidropónico y se selecciona específicamente para que sepa como ningún otro.

Se ha validado la demanda de puros de cáñamo premium. El Sr. Larocca y el Sr. Moreb han probado el mercado y han encontrado una demanda abrumadora de puros hidropónicos. La evaluación actual del mercado determinó que la demanda era de varios millones de cigarros al año.

El Sr. Larocca y el Sr. Moreb aportan décadas de experiencia empresarial a Cartel Blue, Inc. El Sr. Moreb lleva más de 30 años de carrera al crecimiento de las empresas jóvenes mediante la venta de productos y servicios a empresas fortune 500 con entidades conocidas como Wynn Hotels, Marriott Hotels y UPS. Su éxito con el lanzamiento del diseñador Christian Audigier y Don Ed Hardy fue mundial con la distribución. El Sr. Larocca aporta 50 años de experiencia legal trabajando para la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, con 20 años como juez en el banquillo y como Profesor Asociado en la Universidad Chapman.

¿Qué viene después?

Tendremos otro comunicado de prensa en unas semanas. Estén atentos.

Cartel Blue, Inc. (OTC PINK: CRTL) cotiza en el Índice de Marihuana y su Universo bursátil es el índice bursátil de los inversores en el sector de la marihuana y el cáñamo. El Universo de Existencias de Marihuana es una base de datos de búsqueda de todas las existencias de marihuana y cáñamo. Las empresas están obligadas a tener una participación material en la industria de la marihuana o el cáñamo. Además, las empresas deben haber presentado estados financieros en el último año, y deben mantener un volumen medio mínimo de negociación diario. Para 2020, se espera que las ventas legales del mercado superaran a una industria multimillonaria, y los inversores están buscando colocar sus fondos en inversiones de marihuana/cáñamo o productos auxiliares.

