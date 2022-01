Cellebrite cierra importante contrato de cliente de soluciones de inteligencia de código abierto

El nuevo acuerdo reafirma el liderazgo de mercado de Cellebrite, ya que las organizaciones de cumplimiento de la ley prefieren un socio de tecnología integral para modernizar todo su flujo de trabajo investigativo

PETAH TIKVA, Israel y TYSONS CORNER, Virginia, Jan. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital (DI) para los sectores público y privado, anunció hoy que cerró un importante contrato de cliente de Inteligencia de Código Abierto ("OSINT") después de la adquisición de Digital Clues por la empresa en noviembre de 2021. El nuevo contrato de cliente es un contrato de varios años con un valor inicial de US$ 1.5 millones para el primer año y es el acuerdo SaaS más notable para Cellebrite hasta la fecha.

La solución OSINT de Cellebrite, parte de la plataforma DI de investigación de la empresa, líder en el sector, está dirigida a apoyar las etapas iniciales de las investigaciones de cumplimiento de la ley, independientemente de que los equipos de investigación tengan o no una guía, permitiéndoles recopilar y conectar rápidamente grandes cantidades de evidencia digital fragmentada de muchas fuentes dinámicas, incluyendo Internet superficial, Internet profunda e Internet oscura. La adopción de la solución OSINT es impulsada por su implementación por parte de las agencias de cumplimiento de la ley mientras aumentan sus esfuerzos para detener los delitos contra niños, tráfico de drogas y personas, crimen organizado y terrorismo. El nuevo cliente seleccionó las soluciones OSINT de Cellebrite para reemplazar su sistema existente debido a las capacidades incomparables, capacidad de rápida adaptación a los repositorios de código abierto rápidamente cambiantes y facilidad de uso de las soluciones OSINT.

“Estamos muy contentos con el éxito inicial de este contrato significativo de varios que demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones de flujo de trabajo de investigación de extremo a extremo para el cumplimiento de la ley que ayudan a hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, dijo Alon Klomek, director de negocios de Cellebrite. “Con nuestras ofertas de nube escalables e innovadoras, Cellebrite puede asociarse con agencias de aplicación de la ley para abordar su creciente demanda de soluciones que impulsen sus esfuerzos de investigación por medio de la recopilación legal y ética de datos de código abierto en investigaciones penales”.



Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades en todo el mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de investigaciones digitales legalmente sancionadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos en investigaciones legalmente autorizadas. Para más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras tales como; "pronóstico", "pretende", "busca", "objetivo", "anticipa", "cree", "podría", "continúa", "espera", "estima", "puede", "planifica", "perspectiva", "futuro" y "proyecta" y otras expresiones similares que predicen, proyectan o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen información financiera estimada. Tales declaraciones prospectivas con respecto a los ingresos, ganancias, rendimiento, estrategias, perspectivas y otros aspectos del negocio de Cellebrite se basan en las expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Una serie de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos indicados por tales declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, sin limitación, los siguientes: La capacidad de Cellebrite de desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas e integrarse con éxito con las soluciones de software utilizadas por los clientes; aceptación de las soluciones por parte de los clientes; errores, fallas, defectos o bugs en las soluciones; falla en mantener la productividad del personal de ventas y marketing o contratación, integrar y retener personal adicional de ventas y marketing; el impacto de la pandemia global de COVID-19; el impacto de la competencia en los precios y en la participación de mercado de Cellebrite; resultados subóptimos de los productos debido al mal uso por parte de los clientes; falla de Cellebrite para mantener y mejorar su reputación y marca; inexactitud de las estimaciones de las oportunidades de mercado de Cellebrite y las previsiones de crecimiento del mercado; cambios en los modelos de empaque y licencia que afectan negativamente la capacidad de atraer o retener clientes; falla en la gestión efectiva del crecimiento futuro; falla en la introducción de nuevas soluciones y complementos; problemas en el uso de inteligencia artificial que resultan en daño o responsabilidad para la reputación; la necesidad de capital adicional para apoyar el crecimiento del negocio de Cellebrite; falla en el mantenimiento de la seguridad de las operaciones y la integridad de las soluciones de software; el impacto de los ciclos presupuestarios y las asignaciones gubernamentales, la terminación anticipada, las auditorías, las investigaciones, las sanciones y las sanciones; una disminución en los presupuestos gubernamentales, los cambios en el gasto o las prioridades presupuestarias, o los retrasos en la adjudicación de contratos; una falla en obtener, mantener, proteger y hacer cumplir adecuadamente la propiedad intelectual de Cellebrite o la violación de los derechos de propiedad intelectual de otros; percepciones o decisiones judiciales o regulatorias de que las soluciones de Cellebrite violan los derechos de privacidad; el uso de soluciones por parte de los clientes de una manera que es, o que se percibe como incompatible con los derechos humanos; incumplimiento de las leyes con respecto a la privacidad, protección de datos y seguridad, protección de tecnología, sanciones, controles de exportación y otros asuntos; y otros factores, riesgos e incertidumbres establecidos en las secciones tituladas "Factores de riesgo" y "Nota cautelar con respecto a las declaraciones prospectivas" en la declaración/folleto de representación final relacionada con la combinación de negocios consumada de Cellebrite presentada ante la SEC el 5 de agosto de 2021 y en otros documentos presentados por Cellebrite ante la SEC, que están disponibles de forma gratuita en www.sec.gov. Se le advierte que no debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas, válidas únicamente hasta la presente fecha, en este comunicado o en otro lugar. Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, en caso de que las circunstancias cambien, excepto según lo exijan los valores y otras leyes aplicables.

