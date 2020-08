Clever Leaves penetra el mercado australiano con acuerdo de suministro con Cannatrek

La compañía suministrará productos de CBD semiacabados de marca blanca para compra y distribución en el mercado a través de las redes de médicos y farmacias australianas

BOGOTÁ, Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves (la "Compañía”), un operador multinacional líder (MNO) y productor autorizado de cannabinoides medicinales de calidad farmacéutica, anunció hoy que penetró al mercado australiano con la llegada de su primer envío del producto semiacabado de marca blanca a Cannatrek, un productor australiano de cannabis medicinal desde la semilla al paciente. El acuerdo de suministro por dos años, incluye varias concentraciones de solución oral de CBD para distribución a través de las redes de médicos y farmacias en Australia. De acuerdo con todas las regulaciones relevantes de importación y exportación, el envío inicial del producto fue recibido con éxito por Cannatrek la semana pasada y está disponible para compra en el mercado.



El acuerdo de suministro ofrece productos que actualmente no están disponibles en Australia y posiciona fuertemente a ambas partes en el mercado australiano de cannabis medicinal de rápido crecimiento. Bajo los términos de la regulación australiana del cannabis medicinal, todos los productos en el acuerdo cumplen con los requisitos de fabricación y pruebas de Productos Terapéuticos Australianos (Estándar para Cannabis Medicinal) (TGO 93).

"Nos complace expandir nuestra presencia global y distribuir los productos de cannabis Clever Leaves a través de las redes de médicos y farmacias en toda Australia. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con Cannatrek para aumentar el acceso de los pacientes a soluciones de cannabis medicinal aprovechando su red de distribución minorista y marcas patentadas de confianza", dijo Kyle Detwiler, director ejecutivo de Clever Leaves.

El director ejecutivo de Cannatrek, Tommy Huppert, comentó: "La entrada de Clever Leaves al mercado de cannabis medicinal emergente en Australia a través de la red de distribución de Cannatrek demuestra, no solo su compromiso con nuestro mercado, sino también su confianza en Cannatrek como su socio de distribución australiano. La industria mundial del cannabis está madurando a un ritmo muy rápido, y esperamos con entusiasmo lanzar productos de calidad a través de nuestra red robusta y creciente en Australia. Estamos muy emocionados de haber forjado esta relación con Clever Leaves; apoyará nuestra misión de ofrecer productos de cannabis medicinal únicos y asequibles a los pacientes australianos para apoyar sus necesidades de atención médica".

"Clever Leaves continúa centrada en convertirse en una fuente internacionalmente reconocida y de confianza para los productos de cannabis de grado farmacéutico y continuamos en busca de asociaciones con organizaciones, como Cannatrek, con una trayectoria comprobada en el sector. El acuerdo subraya la demanda de rápido crecimiento de productos de cannabis medicinal en Australia y la capacidad de Clever Leaves para desarrollar asociaciones de negocios para alcanzar nuevos mercados y expandir la atención del paciente", dijo Andrés Fajardo, presidente de Clever Leaves.

La demanda interna de productos de cannabis continua en rápido aumento en Australia. Según New Frontier Data, para diciembre de 2020, el mercado apoyará a una cifra proyectada de 25.000 a 30.000 pacientes activos, y sobre la base de la tasa actual de crecimiento, los reguladores de salud australianos esperan que el número de recetas médicas de cannabis alcance por lo menos 70.000.

Clever Leaves continúa asociándose con compañías de todo el mundo para ofrecer productos certificados con GMP de la Unión Europea a través de su plataforma de negocios verticalmente integrada y su experiencia en procesos de la cadena de suministro. Para todas las consultas de negocios, visite la plataforma de ventas directas de Clever Leaves, www.cleverleaves360.com , para concertar una cita con un consultor de negocios de Clever Leaves.

Acerca de Clever Leaves International Inc.

Clever Leaves es una compañía multinacional de cannabis con la misión de operar de conformidad con las leyes federales y estatales y con un énfasis en el cultivo y procesamiento de cannabis medicinal ecológicamente sostenible y de grado farmacéutico a gran escala, como los puntos de enfoque central de su segmento de negocios de cannabis global. Con operaciones e inversiones en Canadá, Colombia, Alemania, Portugal y Estados Unidos, Clever Leaves ha creado una red de distribución eficaz y una presencia global, con un fundamento basado en la eficacia de capital y rápido crecimiento. Clever Leaves aspira ser la empresa global de cannabis líder en la industria, reconocida por sus principios, su gente y su cumplimiento, al mismo tiempo que fomenta una comunidad mundial más saludable.

El 27 de julio de 2020, Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW y SAMAU) (“SAMA”) y Clever Leaves International Inc. (“Clever Leaves” o la “Compañía”) anunciaron conjuntamente que celebraron un acuerdo definitivo (el “Acuerdo de Combinación de Negocios”), conforme al cual una sociedad holding recién formada, Clever Leaves Holdings Inc., (“Holdco”) adquirirá SAMA y Clever Leaves. Se prevé que Holdco se convierta en una compañía pública bursátil en NASDAQ con operaciones bajo el símbolo ticker 'CLVR', con un valor empresarial inicial anticipado de aproximadamente $255 millones. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las Juntas Directivas de SAMA y Clever Leaves y se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2020, sujeto a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas, así como otras condiciones de cierre habituales. El 6 de agosto de 2020, Holdco presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en el Formulario S-4 (la “Declaración de Registro”), que incluye una declaración preliminar de representación de SAMA, en conexión con su combinación de negocios propuesta.

Acerca de Cannatrek Ltd

Cannatrek es una compañía pública no bursátil, centrada en el suministro australiano e internacional de cannabis medicinal con operaciones en Queensland y Victoria, y la distribución de productos de cannabis medicinal en toda Australia. Cannatrek está preparada para redefinir el sector del cannabis medicinal en Australia, mediante la convergencia de investigación, cultivo, tecnología verde y distribución, que pondrá a los pacientes en primer lugar y creará una compañía nacional sostenible, respaldada por asociaciones globales inteligentes. Recientemente, Cannatrek fue galardonada con el estatus Major Project (Proyecto de gran magnitud) por el gobierno federal australiano, como un nuevo proyecto greenfield (en terrenos no urbanizados previamente) por su proyecto a escala de 160.000 metros cuadrados en Shepparton, Victoria regional. www.cannatrek.com

