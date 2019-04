Cliburn nombra a Marin Alsop como presidenta del jurado para 2021

La destacada estadounidense será presidenta del jurado y directora de la Ronda Final del XVI Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, del 28 de mayo al 12 de junio de 2021, en el Bass Performance Hall en Fort Worth, Texas, EE. UU.

FORT WORTH, Texas, April 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cliburn anuncia hoy que Marin Alsop será la presidenta del jurado del XVI Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, que tendrá lugar del 28 de mayo al 12 de junio de 2021 en el Bass Performance Hall en Fort Worth, Texas, EE. UU.



Ampliamente considerado como una de las competencias internacionales de música más importantes, el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn tiene como fin compartir excelente música clásica con la mayor audiencia internacional posible y promover las carreras de sus ganadores cada cuatro años. Basándose en una valiosa tradición que comenzó con sus orígenes en 1962 en honor a Van Cliburn y su visión de usar la música en beneficio del público y para eliminar barreras, el Concurso Cliburn busca, con cada edición, alcanzar los más altos estándares artísticos al tiempo que utiliza herramientas contemporáneas para aumentar su alcance. Los mejores pianistas de 18 a 30 años del mundo compiten por la medalla de oro frente a una audiencia en vivo en Fort Worth, Texas, y una audiencia global en línea de más de 5 millones de personas. Más allá de los premios en efectivo, ganar una medalla en el Concurso Cliburn se traduce en una gestión integral de la carrera, apoyo artístico y reforzadas iniciativas de publicidad durante los tres años siguientes.

Marin Alsop, una de las directoras más distinguidas e innovadoras del mundo, desempeña cargos importantes en tres continentes: es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Baltimore desde 2007, directora principal y directora musical de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo desde 2012, y será directora de la Orquesta Sinfónica de la Radio ORF de Viena a partir de septiembre de 2019. Entre sus numerosos premios y puestos académicos, ella es la única directora que ha recibido la prestigiosa Beca MacArthur, es miembro honorario de la Royal Academy of Music y de la Royal Philharmonic Society, recibió el premio Crystal Award 2019 del Foro Económico Mundial, y fue recientemente nombrada directora de Dirección Orquestal de Posgrado en el Johns Hopkins Peabody Institute.

Además de su papel como presidenta del jurado, dirigirá la Orquesta Sinfónica de Fort Worth con los seis finalistas durante la Ronda Final del Concurso. Como presidenta, supervisará el proceso de selección del jurado, asesorará sobre las reglas y los procedimientos del jurado y establecerá las pautas y la misión del jurado; pero se abstendrá de votar durante todo el concurso, excepto en el caso de un empate después de la Ronda Final.

La carrera de Marin Alsop, que rompió todos los cánones, se inició en 1989, cuando fue la primera mujer en recibir el premio de Dirección de Koussevitzky otorgado por el Tanglewood Music Center, donde comenzó a estudiar con su mentor, Leonard Bernstein. Durante las siguientes tres décadas, se convirtió en la primera mujer en ser directora musical de una importante orquesta estadounidense, la primera en desempeñarse como directora principal en cada una de sus tres orquestas y la primera en dirigir La Última Noche de los Proms. Será la primera mujer presidenta del jurado y la primera en dirigir la orquesta durante el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn.

“Estamos más que satisfechos con esta nueva asociación con Marin Alsop”, comentó el presidente y director ejecutivo de Cliburn, Jacques Marquis. “No solo es una enérgica voz en la música clásica internacional y una fantástica directora, sino que también es conocida por su compromiso de llegar a nuevas audiencias y la motivación que da a los jóvenes artistas. Cada uno de estos atributos complementa perfectamente la misión de Cliburn y los objetivos del Concurso Cliburn. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con ella para difundir la música clásica en todo el mundo y promover las carreras de nuestros nuevos ganadores”.

“Tengo muchas ganas de trabajar con los talentosos jóvenes pianistas en el Concurso Cliburn”, declaró Alsop. “Colaborar con esta organización de clase mundial que se dedica a educar a las generaciones futuras coincide con mi compromiso con la educación y mi pasión por guiar y orientar a los jóvenes músicos”.

MARIN ALSOP

Marin Alsop es una voz inspiradora y poderosa en la escena musical internacional, una directora musical de visión y distinción que cree apasionadamente que “la música tiene el poder de cambiar vidas”. Es reconocida en todo el mundo por su enfoque innovador de la programación y por su profundo compromiso con la educación y el desarrollo de audiencias de todas las edades.

Su éxito sobresaliente como directora musical de la Orquesta Sinfónica de Baltimore (BSO) desde 2007 ha sido reconocido a través de dos extensiones de su cargo, ahora confirmado hasta 2021. Como parte de su liderazgo artístico, Alsop dirigió a la orquesta en su primera gira europea a los BBC Proms y el Festival Internacional de Edimburgo, y creó varias iniciativas audaces: “OrchKids”, para los jóvenes más necesitados de la ciudad, y BSO Academy y Rusty Musicians para músicos aficionados adultos. Alsop se convirtió en directora principal y directora musical de la Orquesta Sinfónica de São Paulo (OSESP) en 2012, donde continúa dirigiendo actividades de programación y divulgación sumamente creativas que dirige en el escenario internacional: esto incluye una gira a Asia en 2019 con dos conciertos en el Festival de las Artes de Hong Kong y tres giras europeas con actuaciones aclamadas por la crítica en los principales festivales de verano, incluido el Festival de Lucerna y en Amsterdam, Berlín, París, Salzburgo y Viena; su contrato continúa hasta finales de 2019, cuando se convertirá en Directora Honorífica. En septiembre de 2019, Alsop se convertirá en directora de la Orquesta Sinfónica de la Radio ORF de Viena.

Marin Alsop dirige las principales orquestas del mundo, con eventos destacados recientes y próximos en Europa, entre los que se incluyen la Orquesta Real del Concertgebouw, la Filarmonica della Scala, la Orquesta del Festival de Budapest, la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca y la Orchestre de Paris, y relaciones de larga data con la Orquesta Sinfónica de Londres (London Symphony Orchestra. LSO) y la Orquesta Filarmónica de Londres (London Philharmonic Orchestra, LPO). En los Estados Unidos, Alsop dirige regularmente las orquestas sinfónicas de Filadelfia, Cleveland y Chicago, incluidas sus residencias de verano en Saratoga, Blossom y Ravinia. Otros puntos destacados de la temporada 2018-2019 incluyen la Gewandhausorchester Leipzig, la Orquesta Filarmónica de Israel, la Orquesta Nacional Española y la Orquesta Nacional de Francia, luego del debut en los festivales de verano de Grafenegg y MITO con la Orquesta Filarmónica Real y una segunda residencia con la Orquesta Britten-Pears en los Snape Proms.

En el Southbank Center de Londres, donde es artista residente, esta temporada dirigió Ein Deutsches Requiem de Brahms con la Orchestra of the Age of Enlightenment, luego de las actuaciones con la orquesta en los BBC Proms. En septiembre de 2013, Marin Alsop hizo historia como la primera directora de La Última Noche de los Proms de la BBC, que volvió a dirigir en 2015.

Su extensa discografía ha dado lugar a múltiples premios Gramophone e incluye ciclos muy alabados de Naxos de Brahms con la LPO y la MDR Leipzig, Dvorák con la BSO, Prokofiev con la OSESP y otras grabaciones para Decca Classics, Harmonia Mundi y Sony Classical. Se ha dedicado a la nueva música, lo que se demuestra en sus 25 años como directora musical del Festival de Música Contemporánea de Cabrillo en California.

En 2019, Alsop fue galardonada con el prestigioso premio Crystal Award del Foro Económico Mundial y es la única directora que ha recibido la distinguida Beca MacArthur. Entre muchos premios y puestos académicos, es miembro honorario de la Royal Academy of Music y de la Royal Philharmonic Society, y recientemente fue nombrada directora de Dirección Orquestal de Posgrado en el Johns Hopkins Peabody Institute. Asistió a The Juilliard School y a Yale University, que le otorgó un Doctorado Honorífico en 2017. Su carrera se inició en 1989, cuando fue la primera mujer en recibir el premio de Dirección de Koussevitzky otorgado por el Tanglewood Music Center, y comenzó a estudiar con su más importante mentor, Leonard Bernstein.

ACERCA DE CLIBURN

Cliburn promueve la música clásica de piano en todo el mundo. Sus concursos internacionales, programas educativos y series de conciertos encarnan un compromiso duradero con la excelencia artística y el descubrimiento de nuevos artistas. Establecido en Fort Worth, Texas, en 1962, el Concurso Internacional de Piano Van Cliburn (decimosexta edición, del 27 de mayo al 12 de junio de 2021), que se celebra cada cuatro años, sigue siendo la expresión más visible de esa misión y, como siempre, está comprometido con sus ideales originales de apoyar y lanzar las carreras de artistas emergentes, de 18 a 30 años. Comparte los poderes transformadores de la música con una amplia audiencia global, a través de transmisiones web totalmente producidas y proporciona una gestión integral de la carrera y las presentaciones en conciertos de sus ganadores. Como complemento de su misión, Cliburn también produce el Festival y Concurso Internacional de Piano Junior Van Cliburn para pianistas excepcionales de 13 a 17 años (segunda edición, del 31 de mayo al 8 de junio de 2019), y el Concurso Internacional de Piano para Aficionados Van Cliburn para destacados pianistas no profesionales mayores de 35 años (octava edición, del 24 al 30 de mayo de 2020).

Durante un ciclo de cuatro años, Cliburn contribuye a la escena cultural del norte de Texas con más de 170 actuaciones de música clásica para un público de 150 000 personas, a través de competencias, conciertos comunitarios gratuitos y su serie de conciertos de Cliburn en el Bass Performance Hall, el Kimbell Art Museum Piano Pavilion, el Modern Art Museum of Fort Worth y Scat Jazz Lounge. Presenta 1000 programas de educación musical interactivos en la escuela para más de 200 000 estudiantes de primaria del área. Durante el mismo período de tiempo, atrae la atención del mundo con más de cinco millones de visitas de 170 países en sus transmisiones en vivo de las competencias y los concursos; 300 participaciones en conciertos en todo el mundo para los ganadores del concurso; más de 5000 artículos de noticias sobre Cliburn y sus ganadores; y transmisiones de radios nacionales regulares a 245 estaciones de radio públicas. La información detallada sobre el Concurso Cliburn y sus programas está disponible en cliburn.org .

