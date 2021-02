Cómo prepararse para prevenir la próxima pandemia: Juego VaxHunt obtiene marca de confianza educativa de STEM.org

WASHINGTON, Feb. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cuando se trata de información sobre vacunas y pandemias, las palabras como auténtico y confiable, juegan un papel importante, incluso en el entorno de juegos. Los estudiantes, maestros y aprendices de por vida pueden jugar VaxHunt: The Quest to Prevent the Next Pandemic (La búsqueda para prevenir la próxima pandemia) con la certeza de que cada módulo fue profundamente revisado por STEM.org Educational Research™(SER) y galardonado con su marca de confianza STEM.org Authenticated™.



Inspirar a la futura generación de científicos de vacunas para combatir la influenza es fundamental para prevenir la próxima pandemia. VaxHunt es un juego en línea que presenta trivialidades y desafíos de enigmas donde los jugadores exploran:

La amenaza y la historia de las pandemias de influenza

Por qué necesitamos una vacuna para prevenir una pandemia de influenza

Desafíos del desarrollo de vacunas contra la influenza

Cómo se pueden enfrentar estos desafíos a través de la ciencia innovadora y transdisciplinaria

Los recursos educativos que llevan la marca de confianza STEM.org Authenticated™ se adhieren a los estándares en los campos STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) aprobados, incluidos los criterios de materiales de apoyo, diversidad e inclusión, socialización y comunicación, imaginación y cognición, y carreras STEM. La marca de confianza asegura a los estudiantes, educadores, padres y otros que estos productos:

Se integran de manera perfecta en salas de clase y hogares compatibles con STEM

Se alinean con los estándares de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y/o Matemáticas

Apoyan el desarrollo de destrezas del siglo XXI

Atraen a los usuarios a través de aprendizaje práctico y colaboración

Según Andrew B. Raupp, director ejecutivo de STEM.org Educational Research™, "VaxHunt ayuda a fortalecer las habilidades de aprendizaje STEM mientras promueve la educación STEM. Este logro servirá de inspiración para otros que aspiran a ser los mejores y reafirma su capacidad para cautivar a aquellos que valoran STEM en el hogar y en sus comunidades”.

Lanzado en diciembre de 2020 en la conferencia anual del Grupo de Trabajo Científico Europeo sobre Influenza, VaxHunt también integró el programa estudiantil BioBus New York City Virus Hunters a la revisión y prueba de desarrollo de juegos.

Ahora es el momento de impulsar la innovación de vacunas de futura generación. Para esto será necesaria un nueva generación de decididos luchadores contra la influenza para acelerar la investigación y el desarrollo crítico de vacunas. Para más información y para unirse a la misión visite, https://www.influenzer.org/vaxhunt



Acerca de la Influenzer Initiative

La Iniciativa Influenzer, dirigida por el Sabin Vaccine Institute, atrae la participación de pensadores creativos de diversos sectores, que trabajan para acelerar el desarrollo de una vacuna universal contra la influenza. Nuestro trabajo actual continúa evaluando la respuesta global continua al COVID-19 como medio informativo y de inspiración para la búsqueda de la vacuna de protección universal contra la influenza. Evaluamos cómo los cambios beneficiosos en las prácticas y políticas, a través del escenario científico y tecnológico, desarrollo de vacunas y ciencias regulatorias, asociaciones públicas-privadas y preparación para pandemias, se pueden sostener para la prevención de futuras pandemias.

ACERCA de STEM.org

Fundada en 2001, STEM.org Educational Research™(SER) es la organización de investigación y acreditación en educación en los campos STEM, de propiedad privada, con operaciones continuas desde hace más largo tiempo en Estados Unidos. Trabaja en estrecha colaboración con investigadores pedagógicos, una coalición internacional de educadores, administradores, ONGs y escuelas, SER estableció un conjunto confiable de puntos de referencia STEM. SER prestó servicios a más de 9.500 escuelas, distritos y organizaciones en más de 80 países, así como marcas reconocidas a nivel mundial como Disney, Geomag, Learning Resources, Creation Crate, Modular Robotics, hand2mind, Play-Doh, Educational Insights y Magformers. Los recursos y las mejores prácticas comprobadas de esta iniciativa produjeron la estructura de credenciales STEM algorítmica original y más reconocida del mundo: STEM.org Accredited™ para Programas, STEM.org Certified™ para Personas y STEM.org Authenticated™ para Productos.

