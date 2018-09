Conferencia de prensa del lunes acerca de la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón: Resultados de la investigación clínica y diferencias de género en la supervivencia del cáncer de pulmón

TORONTO, Sept. 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la conferencia de prensa de hoy que se llevó a cabo en la XIX Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón (World Conference on Lung Cancer, WCLC) de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC), la copresidenta de la conferencia, la Dra. Andrea Bezjak, MD, FRCPC, MSc, profesora en los departamentos de Oncología Radioterápica y Políticas de Salud, Gestión y Evaluación de la Universidad de Toronto y radioterapeuta del Princess Margaret Cancer Centre, resumió los amplios temas de estudio presentados en la conferencia de hoy, desde importantes hallazgos en investigaciones clínicas hasta diferencias de género en la supervivencia del cáncer de pulmón.



El estudio IMpower132 muestra que el atezolizumab combinado con carboplatino y pemetrexed mejora la supervivencia en cáncer de pulmón de células no pequeñas no escamoso en estadio IV

Hallazgos recientes del estudio IMpower132, presentado por la Dra. Vassiliki A. Papadimitrakopoulou, MD, jefa de la Sección de Oncología Médica Torácica en MD Anderson Cancer Center, demuestran que el uso de atezolizumab en combinación con carboplatino como terapia de primera línea y pemetrexed como terapia de mantenimiento mejora la supervivencia libre de progresión (progression-free survival, PFS) en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (Non-small cell lung cancer, NSCLC) no escamoso en etapa IV.

Si bien los datos de supervivencia aún no están maduros, los resultados preliminares indican una mejora en la supervivencia general con la combinación de los tres fármacos. Estos resultados son importantes ya que indican que la históricamente deficiente media de supervivencia general de 12 meses se puede mejorar con las opciones actuales de tratamiento estándar.

“Los hallazgos de IMpower132 indican que la incorporación de atezolizumab a una combinación de base de quimioterapia con pemetrexed y carboplatino proporciona una mejor eficacia clínica que el carboplatino y el pemetrexed por sí solos... y ofrece una opción de tratamiento valiosa que prolonga la supervivencia de pacientes con NSCLC no escamoso en etapa IV”, afirmó la Dra. Papadimitrakopoulou.

Entrectinib produjo una respuesta clínicamente significativa en NSCLC con fusión positiva ROS1 localmente avanzado o metastásico

Hallazgos recientes demuestran que entrectinib, un inhibidor oral, potente y selectivo de la tirosina cinasa ROS1/NTRK/ALK, produjo una respuesta sistémica clínicamente significativa y duradera en pacientes con y sin metástasis del sistema nervioso central, según los resultados presentados hoy por el Dr. Robert C. Doebele, MD, Ph.D., de la División de Oncología Médica de Colorado University.

Los resultados comprendieron un análisis integrado de tres estudios, ALKA, STARTRK-1 y STARTRK-2, en los que participaron 53 pacientes. La tasa de respuesta fue del 77,4 %, con una media de duración de respuesta de 24,6 meses. La media de supervivencia libre de progresión fue de 26,3 meses para los pacientes sin metástasis del sistema nervioso central, y de 13,6 meses para los pacientes con metástasis del sistema nervioso central. Entrectinib fue tolerable con un perfil de seguridad manejable.

“Los datos son muy emocionantes. Esperamos que entrectinib pueda reemplazar al crizotinib como una terapia de primera línea contra el NSCLC ROS1-positivo”, comentó el Dr. Doebele.

La Dra. Lucy Kalanithi, oradora de la sesión plenaria de apertura en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón de la IASLC, examina cómo las enfermedades graves pueden crear un importante sentido de significación para los profesionales de la salud, los cuidadores y los pacientes

La importancia de tener un sentido de significación profesional y personal cuando se trata con enfermedades graves como el cáncer de pulmón, fue el tema de la sesión plenaria de apertura de hoy: “Los pacientes primero”. La Dra. Lucy Kalanithi, MD, ofreció en su discurso una doble perspectiva única como médica y cuidadora ya que perdió a su joven esposo a causa de un cáncer de pulmón en etapa IV.

“Cuando eres un profesional médico que trabaja con una enfermedad tan grave como el cáncer de pulmón, ese desafío se presenta con la oportunidad inherente de agregar valor y sentido a las vidas de tus pacientes y también a la propia”, manifestó la Dra. Kalanithi. “Esta profesión no es solo un trabajo, es una vocación”.

En la presentación de debut de la Dra. Kalanithi en la WCLC, When Breath Becomes Air (Cuando la respiración se convierte en aire), compartió el título del primer libro de las memorias de su esposo, bes-seller del New York Times, para el cual ella escribió el epílogo.

Un estudio demuestra que la exposición a la contaminación del aire en exteriores es significativamente mayor en mujeres no fumadoras con cáncer de pulmón que en las mujeres fumadoras con el mismo tipo de cáncer

Las conclusiones de un estudio reciente, presentado por Renelle L. Myers, British Columbia Cancer Agency, Vancouver, demuestran que las mujeres con cáncer de pulmón que nunca han fumado tienen tasas de exposición significativamente mayores a la contaminación del aire exterior respecto de las mujeres con cáncer de pulmón con antecedentes de tabaquismo.

Los resultados del estudio mostraron que la exposición media a la contaminación del aire de los pacientes con cáncer que nunca habían fumado era más del doble que la de los que alguna vez fumaron y tienen cáncer de pulmón. Curiosamente, el 74 % de los pacientes que nunca fumaron y presentaron los niveles más altos de exposición a partículas en el ambiente eran mujeres.

“Los resultados de este estudio destacan la importancia de tener en cuenta la contaminación del aire exterior en el desarrollo del cáncer de pulmón entre las mujeres, especialmente aquellas que nunca han fumado”, afirmó Myers. “Si bien la exposición de largo plazo a partículas en el ambiente se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, actualmente no existe un modelo de predicción del riesgo de detección de cáncer de pulmón que incluya la contaminación del aire como factor de riesgo individual en el cálculo”.

Las mujeres con cáncer de pulmón de células no pequeñas viven más que los hombres, según un estudio de la WCLC

Las mujeres diagnosticadas con cáncer de pulmón de células no pequeñas viven más tiempo que los hombres, según los resultados de un estudio llevado a cabo por SWOG presentado hoy por la Dra. Kathy Albain, MD, Huizenga Family Endowed Chair in Oncology Research de Loyola University Chicago Stritch School of Medicine.

La Dra. Albain y su equipo de SWOG estudiaron 981 pacientes recién diagnosticados con cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapas I, II o III y los agruparon en cuatro cohortes según el sexo y los antecedentes de tabaquismo. Independientemente del historial de tabaquismo o de cualquier otro factor, las mujeres en que participaron en el ensayo tuvieron tasas de supervivencia general significativamente mejores en comparación con los hombres. El análisis reveló que las mujeres que nunca habían fumado y las que habían fumado alguna vez tenían una supervivencia general significativamente mejor respecto de los hombres que nunca habían fumado y los que habían fumado alguna vez.

“Las mujeres con NSCLC viven más tiempo, incluso cuando controlamos todos los factores que podrían influir en la supervivencia del NSCLC, como el tabaco y otras exposiciones, factores de estilo de vida, etapa de la enfermedad, tratamiento, biología del tumor y factores hormonales”, manifestó la Dra. Albain. “Se necesitan estudios adicionales para continuar investigando la supervivencia favorable de las mujeres en esta población, y nuestros ensayos clínicos de gran envergadura deben ser igualmente equilibrados para las mujeres”.

Gran aceptación de servicios para dejar de fumar durante los exámenes de detección de cáncer de pulmón

Un estudio reciente, presentado por el Dr. William Evans, MD, FRCPC, profesor emérito del Departamento de Oncología de McMaster University y asesor clínico para dejar de fumar de Cancer Care Ontario, descubrió que los servicios para dejar de fumar (smoking cessation services, SCS) ofrecidos en el momento de las pruebas de detección del cáncer de pulmón tenían una elevada tasa de aceptación por parte de los fumadores actuales.

De 808 individuos elegibles para los exámenes de detección de cáncer de pulmón, el 63 % fueron identificados como fumadores actuales. De los fumadores actuales elegibles para la prueba de detección, el 89 % aceptó recibir asesoramiento para dejar de fumar en el hospital, y el 88 % de los que se sometieron a una tomografía computarizada inicial de baja dosis en el período del informe asistieron a una sesión de asesoramiento en el hospital.

“Es importante aprovechar la oportunidad para hablar sobre cómo dejar de fumar con quienes asisten a un programa de pruebas de detección”, afirmó el Dr. Evans. “La motivación de las personas que asisten a la prueba de detección, combinada con los enfoques adoptados por el enfermero coordinador, han logrado el éxito del programa. Al adoptar un enfoque empático, hemos podido ayudar a los fumadores actuales a obtener los recursos que necesitan para lidiar con su adicción a la nicotina”.

