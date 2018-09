Conferencia de prensa del martes acerca de la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón: Mejora de la tasa de cura para el cáncer de pulmón en etapa III

TORONTO, Sept. 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conferencia de prensa que se llevó a cabo hoy en la XIX Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón (World Conference on Lung Cancer, WCLC) de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) presentó algunas de las investigaciones más innovadoras del año en cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas. La Dra. Frances Shepherd, M.D., FRCPC, presidenta honoraria de la WCLC, oncóloga médica del Princess Margaret Cancer Centre y ex presidenta de la IASLC (2005-2007), comenzó haciendo mención a la gran importancia que tiene para la práctica de la medicina la información que se compartió esta mañana en el Simposio Presidencial de 2018. La Dra. Shepherd continuó con los antecedentes de la inoperabilidad y la baja tasa de cura actuales de los cánceres de pulmón en etapa III, que comprenden 1/3 de todos los cánceres de pulmón. Los datos innovadores presentados durante el simposio de hoy demostraron un avance en el tratamiento de la enfermedad que no se había visto en muchos años.

El estudio PACIFIC muestra que durvalumab mejora la supervivencia general en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas irresecable sin progresión después de la quimiorradioterapia

Los recientes hallazgos del ensayo PACIFIC descubrieron que durvalumab demuestra una mejoría estadísticamente y clínicamente significativas en la supervivencia general en comparación con un placebo para pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (non-small cell lung cancer, NSCLC) irresecable que no ha progresado después de quimiorradioterapia (chemoradiotherapy, CRT).

Según el Dr. Scott J. Antonia, MD, Ph.D., jefe del Departamento de Oncología Torácica del H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute en Tampa y Profesor de Ciencias Oncológicas de la University of South Florida College of Medicine, estos resultados son significativos, ya que PACIFIC es el primer ensayo que muestra una ventaja de supervivencia después de la CRT en esta población de pacientes.

“Los resultados de PACIFIC proporcionan evidencia convincente del beneficio sin precedentes del tratamiento con durvalumab como el estándar de atención en esta población de pacientes”, declaró el Dr. Antonia. “Durvalumab ofrece el primer gran avance en el entorno de esta enfermedad en muchos años, y da una nueva esperanza a los pacientes con NSCLC irresecable de etapa III sin progresión después de la CRT”.

El análisis provisional de ALTA-1L demuestra el potencial de brigatinib como opción de tratamiento de primera línea para el cáncer de pulmón de células no pequeñas con ALK-positivo

Un análisis provisional del estudio ALTA-1L proporcionó los primeros datos comparativos sobre la eficacia y seguridad de brigatinib versus crizotinib, el referente de comparación de primera línea, en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) con cinasa de linfoma anaplásico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) sin inhibición ALK+.

El investigador principal, Dr. Ross Camidge, MD, Ph.D., Joyce Zeff, jefe de Investigación de Cáncer de Pulmón en el University of Colorado Cancer Center, y su equipo descubrieron que un año después del tratamiento, el 67 % de los pacientes tratados con brigatinib permanecieron sin progresión en comparación con el 43 % de los tratados con crizotinib, y el riesgo de progresión o muerte se redujo en un 51 % con brigatinib en comparación con crizotinib.

“Los datos provisionales muestran que brigatinib se convertirá en una opción de tratamiento de primera línea para el cáncer de pulmón con ALK+”, declaró el Dr. Camidge. “Incluso con solo 9 a 11 meses de seguimiento, la eficacia de brigatinib es claramente superior a crizotinib”.

El estudio NELSON muestra que la detección por tomografía computarizada para el manejo del volumen de los nódulos reduce la mortalidad del cáncer de pulmón en más de un 50 %

Los últimos hallazgos del ensayo de detección de cáncer de pulmón más grande de Europa, el estudio NELSON, demuestran que el uso de la detección por tomografía computarizada con un protocolo de manejo de nódulos único derivó en una reducción del 26 % en las muertes de pacientes con cáncer de pulmón a ocho años de seguimiento del estudio.

El Dr. Harry J. De Koning, MD, Ph.D., profesor de Salud Pública y Evaluación de Detección del Erasmus Medical Center en Rotterdam, Países Bajos, y su equipo iniciaron el estudio para evaluar el efecto de la detección con tomografía computarizada, en combinación con el aumento de los intervalos de detección, en la mortalidad por cáncer de pulmón.

“Estos hallazgos muestran que la detección por tomografía computarizada es una forma efectiva de evaluar y controlar el volumen de los nódulos en pacientes con cáncer de pulmón, lo que a menudo conduce a la detección de nódulos sospechosos y a la posterior intervención quirúrgica, y esto puede tener un impacto positivo en las tasas de supervivencia”, comentó el Dr. De Koning. “Estos resultados se pueden utilizar para informar y dirigir el seguimiento médico continuo y la intervención para pacientes con cáncer de pulmón”.

Atezolizumab mejora los resultados para el cáncer de pulmón de células pequeñas cuando se incorpora al tratamiento estándar

El estudio IMpower133 satisfizo los dos criterios principales de eficacia al demostrar que, agregar 1L atezolizumab al etopósido y al carboplatino estándar prolonga la supervivencia general y supervivencia sin progresión en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), en comparación con el tratamiento solo con carboplatino y etopósido.

Según el presentador, el Dr. Stephen V. Liu, MD, profesor asociado de medicina de Georgetown University y miembro del comité directivo de ensayos, estos hallazgos tienen el potencial de cambiar el panorama de tratamiento actual para el ES-SCLC.

“El estándar de atención para el cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso no ha cambiado durante décadas, lo que ha contribuido a resultados inaceptablemente malos”, declaró el Dr. Liu. “Este es el primer estudio en 30 años que muestra una mejora significativa en la supervivencia en el tratamiento de primera línea de esta enfermedad sumamente letal. Este es un momento emocionante para la oncología, y estamos encantados de ver finalmente un progreso real en el entorno del SCLC”.

El estudio LUME-Meso muestra que nintedanib más pemetrexed/cisplatino no mejora la supervivencia general ni la sin progresión en pacientes con mesotelioma pleural maligno del subtipo epitelioide

Los hallazgos del estudio LUME-Meso demuestran que el inhibidor triple de angioquinasa, nintedanib, combinado con el estándar de atención pemetrexed/cisplatino no afecta la supervivencia sin progresión ni la supervivencia general en pacientes con mesotelioma pleural maligno irresecable con histología epitelioide.

Cuando los datos de la Fase II de LUME-Meso mostraron que los pacientes con histología epitelioide obtuvieron el mayor beneficio de nintedanib sumado a pemetrexed/ cisplatino en términos de mejoría en la supervivencia sin progresión con respecto al placebo y una tendencia hacia una mejor supervivencia general, el Dr. Giorgio V. Scagliotti, MD, Ph.D., del Departamento de Oncología de la Universidad de Turín y del Hospital S. Luigi, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC), y su equipo enmendaron el protocolo de la Fase III para enfocarse únicamente en este subgrupo.

“Desafortunadamente, los resultados de la Fase III de LUME-Meso no confirmaron que nintedanib en combinación con pemetrexed/cisplatino prolongara la vida de los pacientes”, comentó el Dr. Scagliotti. “Sin embargo, el ensayo reafirma la necesidad de estudios confirmatorios sólidos, de la envergadura adecuada, para desafiar el estándar de atención del mesotelioma maligno avanzado”.

