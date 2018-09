Conferencia de prensa del miércoles acerca de la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón: Aplicación de los descubrimientos y los temas de la conferencia en el mundo real

TORONTO, Sept. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La última conferencia de prensa de la XIX Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón (World Conference on Lung Cancer, WCLC) de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) fue dirigida por las copresidentas de la conferencia, la Dra. Natasha B. Leighl , MD, BSc, MSc, y la Dra. Gail Darling MD, FRCSC, quienes repasaron el trabajo innovador en investigación y tratamiento del cáncer de pulmón presentado en el transcurso de la conferencia. “El futuro es brillante, y creo que lo hemos visto en esta conferencia”, declaró la Dra. Darling.

El Dr. Paul A. Bunn Jr., MD, distinguido profesor de la División de Oncología Médica de University of Colorado, proporcionó la opinión de un profesional experimentado sobre el impacto de los estudios de este año, de gran importancia para la práctica médica. Enfatizando que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, el Dr. Bunn afirmó que lo mejor que se puede hacer es prevenirlo y detectarlo temprano. Al comentar sobre el impacto de la “abrumadora” mejoría en la mortalidad por cáncer de pulmón observada en el ensayo NELSON en exámenes de detección aleatorios de tomografía computarizada, el Dr. Bunn declaró: “Es incluso más importante que una colposcopía o una mamografía; las mujeres del mundo con riesgo de cáncer de pulmón deberían realizarse una tomografía computarizada todos los años”.

Jill Feldman, sobreviviente de cáncer de pulmón y promotora de la causa, perdió a ambos padres, una tía y un abuelo a causa del cáncer de pulmón, y compartió el impulso que la lleva a luchar por el crecimiento de la investigación y el tratamiento de esta enfermedad devastadora. “Cuando miro los resúmenes de estos estudios que cambiarán la práctica médica, sé que son emocionantes para los médicos, pero en el caso de los pacientes, cambiarán sus vidas”, expresó Feldman. “Debemos seguir adelante, para que otros tengan la oportunidad de ver crecer a sus hijos”.

La Dra. Anna Farago, MD, Ph.D., médica oncóloga de Mass General Hospital, ofreció la perspectiva de una joven profesional sobre los resúmenes de los estudios que cambiarán la práctica médica. Al hablar sobre el impacto del ensayo PACIFIC , la Dra. Farago declaró: “Sobre la base de los datos de supervivencia general que observamos en este ensayo presentado en la WCLC, creo que durvalumab ahora se consolida como el estándar de atención para el cáncer de pulmón de células no pequeñas irresecable en etapa III después de la quimioterapia y la radiación”.

Al comentar sobre el ensayo IMpower133 , la Dra. Farago concluyó: “El tratamiento estándar/de primera línea para el cáncer de pulmón de células pequeñas no ha cambiado durante 30 años. Este es el primer ensayo que demuestra un beneficio de supervivencia clínicamente significativo”.

Estudio analiza el uso de la radioterapia torácica para SCLC en etapa limitada

Un estudio reciente dirigido por el Dr. Xiao Hu, MD, Ph.D., del Departamento de Radioterapia Torácica de Zhejiang Cancer Hospital, demostró que el uso de radioterapia dirigida al campo afectado (involved field radiotherapy, IFRT) y la irradiación posterior a la quimioterapia del volumen del tumor primario residual en el caso del cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC) en estadio limitado no dio como resultado una mayor recurrencia del cáncer.

Si bien la quimioterapia y la radioterapia torácica (thoracic radiotherapy, TRT) combinadas son el tratamiento estándar para la mayoría de los pacientes con SCLC, los volúmenes diana de TRT para SCLC en etapa limitada han resultado controvertidos. Hasta la fecha, este es el único estudio aleatorizado prospectivo sobre estos temas que evalúa la TRT para SCLC en etapa limitada.

“Si se tiene en cuenta la alta malignidad y la facilidad de metástasis del SCLC, la quimioterapia sigue siendo la piedra angular del tratamiento integral”, declaró el Dr. Hu. “Para los pacientes que tienen dificultades con la quimioterapia intravenosa de dosis completa, podría administrarse de manera segura mediante la reducción de la dosis o el uso de quimioterapia de agente único o quimioterapia oral, junto con radioterapia”.

La Dra. Leighl cerró la conferencia de prensa con un adelanto de la sesión plenaria de cierre de hoy: “El objetivo de esta sesión plenaria es ayudarnos a aprovechar el gran progreso de esta reunión: llevarlo con nosotros, actuar y poner esto en práctica”.

Acerca de la WCLC

La Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón (World Conference on Lung Cancer, WCLC) es el encuentro más grande del mundo dedicado exclusivamente al cáncer de pulmón y otras neoplasias malignas torácicas, que atrae a más de 7000 investigadores, médicos y especialistas de más de 100 países. La conferencia cubrirá una amplia gama de disciplinas y dará a conocer los estudios de investigación y los resultados de ensayos clínicos. Para obtener más información, visite http://wclc2018.iaslc.org/ . Siga la conferencia en las redes sociales con el hashtag #WCLC2018.

Acerca de la IASLC

La Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (International Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) es la única organización mundial dedicada exclusivamente al estudio del cáncer de pulmón y otras neoplasias malignas torácicas. Fundada en 1974, la asociación incluye entre sus miembros a más de 7500 especialistas en cáncer de pulmón de todas las disciplinas en más de 100 países, y forma una red mundial que trabaja en equipo para combatir el cáncer de pulmón y los cánceres torácicos en todo el mundo. La asociación también publica el Journal of Thoracic Oncology, la publicación educativa principal e informativa sobre temas relativos a la prevención, la detección, el diagnóstico y el tratamiento de todos los tumores malignos torácicos. Visite www.iaslc.org para obtener más información. También puede seguir a la IASLC en Twitter , Facebook , LinkedIn e Instagram .