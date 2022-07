Consejo de Admisión de Posgrado en Administración (GMAC) anuncia nuevos miembros del directorio

Seis líderes de escuelas de negocios y la industria se unen desde India, Sudáfrica, España y Estados Unidos

RESTON, Virginia, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo de Admisión de Posgrado en Administración (GMAC, por sus siglas en inglés), una asociación mundial de escuelas de posgrado de negocios líderes, anunció hoy la adición de seis nuevos miembros a su directorio : (elegidos por escuelas miembros) Isabelle Bajeux-Besnainou, decana y profesora de finanzas, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University; W. Bruce DelMonico, decano asistente de admisiones, Yale School of Management, Yale University; Catherine Duggan, directora (decana), Graduate School of Business, University of Cape Town; Anthony Wilbon, decano, School of Business, Howard University; (nombrado por el Consejo para cubrir vacantes) Mukesh Butani, fundador y socio administrativo, BMR Legal Advocates; e Itziar de Ros, director de marketing corporativo y comunicaciones, IESE Business School, University of Navarra. Los nuevos miembros comenzaron su período el 1ro. de julio.



“Estamos muy contentos y agradecidos con las seis personas sobresalientes que se unieron al directorio de GMAC, traen consigo perspectivas diversas e inspiradoras sobre la educación de posgrado en administración de negocios”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y director ejecutivo de GMAC. "Mientras la industria continúa su evolución y adaptación frente al escenario en cambio constante, su incorporación señala el sólido compromiso de GMAC con su misión global de conectar las escuelas de negocios y los candidatos en apoyo de la creciente educación de posgrado en negocios".

Nuevos miembros del directorio de GMAC

Isabelle Bajeux-Besnainou, decana y profesora de finanzas, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

La Dra. Isabelle Bajeux-Besnainou es la décima decana de Tepper School of Business y profesora de finanzas de Richard P. Simmons. Desde su llegada en 2020, Bajeux reorganizó la estructura de liderazgo e inició nuevos programas de grado que ofrecen a los estudiantes de Tepper nuevas opciones y mayor flexibilidad. Asimismo, lanzó el primer plan estratégico de DE& de gran amplitud de Tepper School para apoyar la diversidad, equidad e inclusión. La Tepper School es conocida por ser la cuna de las ciencias de administración, así como por su frecuente colaboración recíproca con las otras escuelas de renombre en Carnegie Mellon. En ese sentido, Bajeux renovó su posicionamiento de marca para ser la escuela de "El Futuro Inteligente", donde los estudiantes aprenden a combinar el poder de los datos con juicio e imaginación humana para tomar mejores decisiones. Anteriormente a su período en Tepper, Bajeux fue decana de la Facultad de Administración de Desautels de la McGill University en Montreal, Quebec, donde lideró la escuela de administración minorista y varios nuevos programas de maestría.

Mukesh Butani, fundador y socio administrativo, BMR Legal Advocates

Mukesh Butani es el fundador y socio administrativo de BMR Legal Advocates, una firma jurídica de primer nivel. También fue cofundador y presidente de BMR Advisors, una de las principales empresas de servicios profesionales de la India en las áreas tributaria, riesgos y fusiones y adquisiciones. Con especialización en impuestos y precios de transferencia corporativos internacionales, posee experiencia en asesoraría para corporaciones multinacionales y conglomerados en la India en una variedad de asuntos relacionados con reorganización empresarial, estructuración transfronteriza y controversia fiscal. Mukesh fue vicepresidente de la Comisión Tributaria de París de CCI y miembro del Comité Científico Permanente de la Asociación Fiscal Internacional y la BIAC de la OCDE. Contador colegiado, posee una doble licenciatura en contabilidad, así como en administración financiera y derecho. Ejerce como Miembro de Directorio Independiente para algunas multinacionales líderes y conglomerados en la India y docente visitante en University of Vienna y University of Lausanne.

Itziar de Ros, directora de marketing y comunicaciones corporativas, IESE Business School, Universidad de Navarra

Itziar de Ros es directora de marketing y comunicaciones corporativas del IESE Business School en Barcelona. En esta posición, de Ros está a cargo de la estrategia de marketing y comunicaciones del IESE en todos sus campus. Se incorporó al IESE en 2007, después de trabajar en marketing en DuPont, con sede en Ginebra, Suiza. En 2011, de Ros fue nombrada directora de admisiones de MBA en el IESE, posición que ocupó por seis años, dirigiendo un equipo de 20 personas de 12 países diferentes. Desde 2021, de Ros forma parte del directorio de Raventós Codorniu, una de las empresas vitivinícolas de mayor prestigio en Europa. También es miembro del Consejo Asesor de Navozyme, una empresa de soluciones basada en cadena de bloque con sede en Singapur. Cuenta con una maestría en administración de negocios del IESE, una maestría en transformación digital y una licenciatura en administración de negocios de la Universidad de Navarra.

W. Bruce DelMonico, decano asistente de admisiones, Yale School of Management, Yale University

Bruce DelMonico es decano asistente de admisiones en la Yale School of Management. Se unió a Yale SOM en 2004 y lideró la oficina de admisiones desde 2006. Durante su tiempo en Yale, Bruce ayudó en la innovación de nuevas tecnologías y métodos innovadores de evaluación de candidatos, incluyendo los primeros roles en el sistema Slate CRM, el uso de preguntas de video asíncronas y adopción de evaluaciones no cognitivas de elección forzada. Participó en varios directorios relacionados con la industria y es antiguo fideicomisario de Hopkins School en New Haven, Connecticut. Antes de unirse a Yale, Bruce fue un abogado enfocado en la Primera Enmienda, administrativo, y litigios comerciales, trabajando principalmente en casos con exposición que varía de $ 10 millones a $ 10 mil millones. Bruce posee una licenciatura en Honores English de Brown University, una maestría en literatura de University of Texas en Austin y una licenciatura en derecho de University of Virginia School of Law.

Catherine Duggan, directora (decana), Graduate School of Business, University of Cape Town

Catherine Duggan es directora (decana) de la University of Cape Town Graduate School of Business (UCT GSB). Su investigación examina la economía política del desarrollo en África, donde trabajó en decenas de países durante más de veinte años. Antes de unirse a UCT GSB, fue vicedecana de la African Leadership University School of Business, una nueva escuela de negocios en Ruanda, y académica visitante en la Saïd Business School de la University of Oxford. Trabajó en la facultad de Harvard Business School por cerca de una década y obtuvo varios premios de enseñanza, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la escuela en obtener el Premio de la Facultad a la Enseñanza Sobresaliente en el Plan de Estudios Requerido dos años consecutivos. Obtuvo un doctorado de University of Stanford y una licenciatura con honores de Brown University, ambos títulos en Ciencias Políticas.

Anthony Wilbon, decano, School of Business, Howard University

El Dr. Anthony Wilbon es el decano de la Howard University School of Business. Las áreas particulares de investigación del Dr. Wilbon incluyen estrategia tecnológica, innovación tecnológica y emprendimiento, gestión de operaciones, gestión de proyectos, ciclo de vida del desarrollo de sistemas y metodología de investigación. Antes de unirse a Howard University, el Dr. Wilbon fue miembro de la facultad de Earl Graves School of Business and Management de Morgan State University. Anteriormente también ocupó posiciones de nivel de ingeniería y administración y en varias organizaciones, incluyendo la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Booz-Allen y Hamilton, Inc., American Management Systems, Inc y Westinghouse Electric Corporation. Un respetado académico, el Dr. Wilbon completó su licenciatura en ingeniería eléctrica en Michigan State University, una MBA en Howard University School of Business y un doctorado en George Washington University en Gestión de Ciencias, tecnología e innovación. Además fue galardonado con el Premio Fulbright International Education Administrators (Francia).

Además de los miembros del directorio recién electos anteriormente mencionados, Sanjiv Kapur, un consultor independiente, fue reelegido para un segundo mandato. GMAC también reconoce y agradece a sus miembros del directorio salientes: William (Bill) Boulding, decano y profesor J.B. de administración de empresas de Fuqua, Fuqua School of Business de Duke University; Tom Buiocchi, asesor ejecutivo y ex director ejecutivo de Service Channel; Erika James, decana de Wharton School de University of Pensilvania; Peter Johnson, decano asistente, programas y admisiones de MBA a tiempo completo, University of California, Haas School of Business de Berkeley; Soojin Kwon, directora gerente, admisiones de MBA a tiempo completo y experiencia estudiantil, Ross School of Business de University of Michigan; y Donna Rapaccioli, decana de Gabelli School of Business y decana de la Facultad de Negocios, University of Fordham.

Acerca de GMAC ™

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación orientada a su misión formada por las escuelas de posgrado en administración de negocios líderes mundiales. GMAC, fundada en 1953, ofrece investigación de talla mundial, conferencias del sector, herramientas de reclutamiento y evaluaciones para el sector de educación de posgrado en administración, así como recursos, eventos y servicios que ayudan a guiar a los candidatos a través de su trayectoria hacia la educación superior. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada.

Más de 12 millones de posibles estudiantes al año confían en los sitios web de GMAC, incluyendo mba.com , para obtener información sobre programas de MBA y maestría en administración de negocios, conectarse con escuelas en todo el mundo, prepararse e inscribirse para los exámenes y obtener asesoramiento para inscribirse con éxito en los programas de MBA maestría en administración de negocios. BusinessBecause y The MBA Tour son subsidiarias de GMAC, una organización mundial con oficinas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos.

Para más información acerca de nuestro trabajo, visite, www.gmac.com

Contacto de Medios:

Teresa Hsu

Gerente Sénior de Relaciones con los Medios

202-390-4180 (móvil)

[email protected]