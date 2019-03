Crocus Technology presenta su sensor lineal TMR de segunda generación con una estabilidad de temperatura sin igual

El CT100 es un sensor magnético TMR único con un rendimiento líder en la industria

SANTA CLARA, California, March 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc., un proveedor líder de sensores disruptivos de magnetorresistencia túnel (Tunnel Magneto-Resistance, TMR), presenta hoy el dispositivo CT100, un sensor magnético lineal (1D) avanzado y de alto rendimiento con la exclusiva tecnología patentada basada en TMR de Crocus. El CT100 tiene el mejor rendimiento en su clase en un amplio rango de temperaturas junto con un error de linealidad extremadamente bajo, baja histéresis y bajo ruido, lo que permite su uso en muchas aplicaciones y mercados de consumidores, industriales y automotrices. El CT100 supera a la tecnología de sensores magnéticos lineales basados en Hall o xMR disponible hoy en día en términos de rendimiento, desviación por temperatura, consumo de corriente y robustez general. El CT100 no requiere guías de flujo ni concentradores costosos, cortes de circuitos o pulsos de ajuste/reajuste, y opera en un amplio rango de campos magnéticos.



La revolucionaria tecnología Magnetic Logic Unit™ (MLU™) de Crocus se implementa en el CT100 con una única red de resistencia magnética de puente completo que ofrece alto alcance y alta precisión. El CT100 detecta la presencia de un campo magnético (ya sea de un imán o un campo generado por un conductor portador de corriente), y emite una señal diferencial con un error de linealidad inferior a ±0,5 % en un rango de campo magnético de -20 mT a +20 mT con histéresis insignificante y ruido extremadamente bajo. El robusto dispositivo funciona de -40 °C a +150 °C y produce un coeficiente térmico de sensibilidad (temperature coefficient of sensitivity, TCS) predecible de menos de 300 ppm/°C y un coeficiente de compensación de temperatura (temperature coefficient of offset, TCO) que no supera los 3 µV/V/°C en un rango de voltaje de alimentación de 1,0 V a 5,5 V.

“El CT100 utiliza la tecnología de punta MLU TMR de Crocus para producir un sensor magnético con alta linealidad, estabilidad de temperatura sin igual y robustez magnética para abordar una amplia gama de aplicaciones exigentes que van desde la detección de corriente sin contacto de CA o CC con alto aislamiento, lo que permite reemplazar los transformadores de corriente y las resistencias de derivación, hasta una detección de posición lineal altamente precisa. El CT100 con su respuesta de alta frecuencia, consumo mínimo de energía y pequeño factor de forma, permite diseños de sistemas simples y creativos en aplicaciones como Internet de las cosas (Internet of Things, IoT), drones, controles de motores eléctricos, monitoreo de energía y muchas otras aplicaciones de consumo, industriales y automotrices”, comenta Zack Deiri, director ejecutivo de Crocus Technology. “Muchas aplicaciones hoy en día exigen rendimiento, pero no a costa de grandes desviaciones debido a la fluctuación de la temperatura que afecta el rendimiento y la seguridad del sistema. El CT100, un sensor TMR discreto con protección contra descargas electrostáticas (electrostatic discharge, ESD), ofrece un rendimiento superior a las soluciones totalmente integradas y altamente compensadas de nuestros competidores en términos de precisión y robustez en el campo y la temperatura”.

El CT100 es perfecto para productos como sensores de corriente y de campo, monitores de corriente de fusibles, dispositivos inteligentes IoT, motores eléctricos, lectores de tarjetas magnéticas, sensores de puertas/ventanas y electrónica móvil, donde es imprescindible un excelente rendimiento de linealidad y estabilidad térmica.

El CT100 está disponible en un paquete SOT23 de 6 pines, y un paquete de perfil ultrabajo y factor de formato pequeño DFN de 6 pines y oblea/KGD (Known-Good-Die). Las muestras y los paneles de evaluación están disponibles actualmente, y la producción está prevista para el tercer trimestre de 2019.

Acerca de Crocus Technology

Crocus Technology desarrolla y suministra sensores magnéticos y soluciones de memoria integrada basadas en su tecnología patentada de sensores, Magnetic Logic Unit™ (MLU™). Los sensores magnéticos de Crocus aportan ventajas significativas a las aplicaciones electrónicas industriales y de consumo que requieren alta sensibilidad, rendimiento de temperatura estable, bajo consumo de energía y bajo costo. Crocus tiene su sede en Santa Clara, California y oficinas en Grenoble, Francia y Pekín y Shenzhen, China. Para obtener más información, visite http://www.crocus-technology.com .

© 2019 Crocus Technology International Corp. Todos los derechos reservados. Crocus Technology, MLU y sus combinaciones son marcas comerciales de Crocus Technology Inc. y Crocus Technology SA. Otros nombres se utilizan únicamente con fines informativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Contactos para obtener más información: