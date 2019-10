Descubra un mundo aún más grande con las ofertas exclusivas de viajes globales únicas de VistaJet

VistaJet World ofrece viajes privados y experiencias personales, diseñadas en base a los intereses de los miembros

NUEVA YORK, Oct. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la primera y única empresa global de aviación privada, anunció hoy el lanzamiento de VistaJet World, presentando una cartera extensa de aventuras de viaje con múltiples paradas y únicas en su clase, diseñadas para satisfacer los deseos de sus miembros. Para celebrar el decimoquinto aniversario de la empresa, el programa destaca 15 viajes exclusivos para experimentar las aventuras más remotas y emocionantes en todo el mundo.Mientras la población mundial UHNW se pronostica que aumente cerca de 41% en relación a los niveles de 2017 hasta 20221, la demanda de servicio, atención personalizada y exclusividad de experiencia continuarán en aumento. Los investigadores de VistaJet identificaron que los cambios en las preferencias y las prioridades de los consumidores están redefiniendo el concepto de turismo mundial, hoy considerado el segundo punto de enfoque más favorecido para gastos discricionarios2. Una alta valorización de diferentes culturas y una priorización de experiencias en relación con la propiedad de mercaderías han resultado en los viajeros UHMW buscando experiencias de viaje más profundas, ya que el 20% de los viajeros en jet privado realizan por lo menos un viaje experimental cada año3.Los viajes a menudo inician como un medio de descubrir nuevos horizontes y obtener una visión más profunda de los intereses personales. Para los miembros de VistaJet, los motivos más frecuentes ara viajes de placer en jet privado son:Filantropía – vacaciones con influencia prominentemente presenteAventura – rodeado por paisajes increíblesArte y música – con un interés específico en operaNaturaleza y animales – con énfasis en la protecciónDescubrimientos gastronómicos – comparando sabores de todo el mundoPara atender mejor a sus clientes y ofrecer las aventuras de viajes inspiradoras que desean, VistaJet estableció una Private Office (oficina privada) en 2016 como un equipo dedicado para ofrecer a sus miembros servicios personalizados y acceso a las experiencias más increíbles del mundo. Hoy, en asociación con una red de expertos en viajes líderes mundiales, incluyendo Blue Marble Private, Based on a True Story, Indagare, Nota Bene Global y Pelorus, la VistaJet Private Office puede atender esta creciente demanda de viajes personalizados perfectos a través de VistaJet World – el nuevo servicio que ofrece viajes enriquecedores de vida para todo tipo de viajeros.Sirviendo de inspiración, la cartera de 15 viajes excepcionales VistaJet World incluyen:World Firsts: Descubra una antigua ciudad perdidaIntereses: Aventura, Arqueología, Historia, Exploración, Cartografía, Fauna y Flora, Conservación Sea el primero en descubrir una ciudad antigua en Colombia, perdida en la profundidad de la selva tropical amazónica. Los visitantes pueden participar en esta expedición de investigación pionera, acompañados de un equipo especializado de arqueólogos, exploradores y conservacionistas que sobrevolarán la selva, utilizando tecnología de escaneo LIDAR de alta especificación para revelar los secretos de un entorno alguna vez inhabitado escondido bajo la cubierta de las copas de los árboles ; explorar cascadas y lagunas secretas que abrigan al delfín nariz de botella de color rosa, descubrir y ayudar a descifrar pictogramas ocultos durante un milenio; y unirse al esfuerzo mundial Patrimonio de Colombia para la protección forestal, especies y culturas indígenas para el futuro.Emprendimiento: Una mirada al descubrimiento científicoIntereses: Oportunidades de Inversión, Salud-Tecnología, Ciencias, Próxima Generación, Futuro Diseñado exclusivamente para miembros VistaJet, este viaje es una excursión privada a través de Estados Unidos dirigida por el aclamado médico y fundador Private Medical, Dr. Jordan Shlain, para explorar la ciencia tras bastidores en una colección de laboratorios de vanguardia desde el centro biológico Chan Zuckerbeg en San Francisco, para profundizar la neurociencia y genómica cognitiva. Dentro de cada descubrimiento científico se abre la oportunidad de cambiar la forma de vida de mañana y los miembros de VistaJet están invitados a conocer las mentes notables a la vanguardia de la tecnología de salud pionera de hoy, y obtener una perspectiva de las oportunidades de inversión para nuestro futuro.Bienestar: Secretos de longevidadIntereses: Atención Holística, Salud, Buceo, Relajamiento, Comida, Parques Nacionales Inspirados por las comunidades más longevas del mundo, los visitantes obtendrán una visión de primera mano de los secretos de la longevidad. En Costa Rica, los visitantes pueden caminar a través de las reservas naturales, bañarse en el lodo del Parque Nacional del Volcán Rincón de la Vieja, y relajarse en las aguas termales. Cerdeña será la anfitriona de la mejor cocina tradicional y de algunos de los vinos italianos preferidos – un secreto sorprendente detrás de la longevidad de los sardos. En Palm Springs, los visitantes serán recibidos en Korakia, situada junto a la comunidad Loma Linda donde los residentes tienen diez veces más probabilidades de vivir hasta los 100 años que los norteamericanos típicos. Historia, tradiciones y moai en Okinawa en el Japón, permitirán que los visitantes se sumerjan en el mundo de los casi inmortales, antes de dejar sus huellas en las playas arenosas privadas en Mykonos Grecia.Otras aventuras inolvidables incluyen unirse a los grandes maharajás de la India en sus palacios; hacer rápel al borde del volcán activo Vanautu; convertirse en las primeras personas en volar en un vuelo safari anti-caza furtiva patrocinado por la Fundación Born Free y esquí nocturno UV para descubrir macizos inexplorados. Además de personalizar cada experiencia de VistaJet, los viajes también se pueden planificar exclusivamente para miembros individuales en base a sus intereses, a través del apoyo de la oficina privada y la red de socios de viajes.A la vanguardia de la innovación de viajes, los viajeros pudientes tienen los medios para descubrir más del mundo, sin embargo, una gran parte aún no ha sido descubierta y es fácilmente accesible sólo por jet privado. Debido a su tamaño y capacidades de aterrizaje flexibles, los aviones privados pueden utilizar cinco veces más aeropuertos que los aviones comerciales, abriendo un mundo entero de posibilidades de viaje no exploradas.Con un centro de operaciones globales en Malta y habiendo volado al 96% del mundo, VistaJet posee la experiencia y los conocimientos para llevar a los clientes en cualquier lugar. El potencial de descubrimiento y aventura son infinitos. Para más información sobre VistaJet World: www.vistajet.com/privateoffice y @vistajetworld

Acerca de VistaJet VistaJet es la primera y única empresa global de aviación privada. Con su flota de más de 70 aviones ejecutivos de color plata y rojo, VistaJet transportó pasajeros de corporaciones, gobiernos y clientes privados a 187 países, cubriendo el 96% del mundo. Fundada en 2004, la empresa fue la pionera de un modelo de negocios innovador donde los clientes tienen acceso a toda una flota de aviones, mientras pagan únicamente por las horas que vuelan, sin las responsabilidades y riesgos de activos relacionados con la propiedad de los aviones. La membresía del programa exclusivo de VistaJet ofrece a los clientes una inscripción personalizada de horas de vuelo en su flota de aviones de medio y largo alcance, para volar en cualquier momento y a cualquier lugar. Los clientes también pueden solicitar vuelos directos de una sola vez a través de la primera aplicación de reservaciones integral de la industria o del equipo global 24/7.VistaJet es parte de Vista Global Holding - el líder mundial en soluciones de vuelos ejecutivos, integrando una cartera única de empresas que ofrecen soluciones de activos básicos para cubrir todos los aspectos clave de la aviación ejecutiva. __________________________________1 Fuente: WealthX, The World Ultra Wealth Report 20182 Fuente: Phocuswright, U.S. Consumer Travel Report 20193 Fuente: ReportBuyer, Opportunities in Luxury Tourism: Trends in UHNWI Demographics and Leisure Interest