Seis (6) diseños ganadores del concurso internacional en el que se presentaron 2375 propuestas de diseñadores de 80 países estarán disponibles como parte de una colección de edición limitada a partir del 16 de mayo del 2022.

Prendas diseñadas para usar durante toda la vida, con un certificado de garantía NFT en una blockchain para extender la durabilidad y vida útil de la prenda.

Arjan Sissing, Director de Marketing de Marca Global en DHL: "Nuestra visión sobre moda positiva une la logística sostenible, circularidad y condiciones de producción justas con una calidad duradera".

Todos los ingresos de la venta de la colección “Forever Pieces” serán donados a Aldeas Infantiles SOS.

Bonn, 16 de mayo del 2022: DHL y Mykke Hofmann (la marca de moda sostenible a nivel ambiental y social con sede en Múnich) van a lanzar juntos una colección cápsula llamada "Forever Pieces", cuyos diseños pueden presumir de durar toda la vida. Esta colección única estará disponible el 16 de mayo del 2022 en www.MykkeHofmann.com. La colección "Forever Pieces" incluye los diseños ganadores del concurso anunciado el pasado otoño en las redes sociales de DHL y Mykke Hofmann. Participaron un total de 848 amantes de la moda de 80 países que presentaron 2375 diseños. Se eligieron seis diseños entre los presentados para crear la colección que incluye una gabardina, una blusa, un pantalón, un vestido y un conjunto de dos piezas.

"'Forever Pieces' representa todo lo que nosotros asociamos con moda positiva —afirma Arjan Sissing, Director de Marketing de Marca Global en DHL—. Este concurso apoya la sostenibilidad y, por lo tanto, une conceptos como producción sostenible, circularidad y condiciones de producción justas con moda duradera".

En el concurso participaron muchos diseñadores y amantes de la moda muy prometedores que aprovecharon la oportunidad para hacer realidad sus ideas sobre moda sostenible. "Los diseños que se presentaron al concurso superaron nuestras expectativas tanto a nivel de cantidad como de calidad —explica Jelena Hofmann, fundadora y CEO de Mykke Hofmann—. Esta respuesta demuestra lo muy arraigado que está el concepto de moda sostenible en la comunidad de la moda emergente".

El premio principal otorgado a los ganadores de este concurso fue de 1000EUR como premio monetario y la oportunidad de que su diseño se haga realidad como parte de la colección "Forever Pieces". "Es importante diseñar moda de forma sostenible y este concurso me ha permitido hacerlo", afirma Marta Soloducha, una de las ganadoras, explicando la razón por la que decidió presentarse. La estudiante de moda de Varsovia diseñó una gabardina cuya versatilidad la convierte en una prenda muy apropiada para la colección "Forever Pieces". Esta prenda puede usarse no solo como gabardina, sino también, se puede desmontar y lucirse como blazer o falda. Micaela Clubourg, una prometedora diseñadora de Argentina que ahora reside en España, presentó un conjunto de dos piezas como ningún otro a la colección "Forever Pieces". El pantalón se diseñó siguiendo la filosofía "zero waste"; es decir, no se desperdició ningún tejido durante la producción. Las otras ganadoras son Gaia Stollo de Italia, que presentó unos pantalones clásicos; la colombiana Yolanda Patricia Cabarcas, quien ahora trabaja de forma independiente en Milán, que concursó con una blusa atemporal; y Camilla Pane, también de Italia, que diseñó un little black dress que se puede utilizar en cualquier temporada. Al igual que el resto de la colección de Mykke Hofmann, toda la colección "Forever Pieces" se produce en una fábrica de Serbia, donde las mujeres tienen un empleo estable con condiciones de trabajo justas. A todas las trabajadoras se les paga un 50 % por encima del salario regulado y se les proporciona el equipamiento necesario, siempre teniendo en cuenta la salud y seguridad como prioridades principales.

Las prendas de esta colección están diseñadas para ser piezas atemporales que van más allá de las tendencias y que acompañan durante mucho tiempo a las personas que las llevan. Cuando los clientes compren el producto, recibirán un certificado de garantía en forma de un NFT neutro en carbono para ampliar la durabilidad de la prenda mediante determinadas reparaciones. El NFT está almacenado en una cartera digital en la blockchain, lo que significa que el certificado de garantía no puede perderse o borrarse inadvertidamente.

Todos los ingresos generados por la venta de la colección se destinarán a Aldeas Infantiles SOS, la mayor organización sin fines de lucro del mundo dedicada a brindar apoyo a niños y jóvenes que carecen de cuidado parental, y familias en riesgo. DHL forma parte de Deutsche Post DHL Group, el cual es socio de Aldeas Infantiles SOS desde el 2010.

DHL es el socio logístico global líder en la industria de la moda y del comercio minorista. Durante décadas, DHL ha sido pionero en proponer soluciones para satisfacer las necesidades de diseñadores, comercios y de diversos eventos de moda más glamurosos del mundo, al mismo tiempo que apoya el movimiento de moda sostenible ofreciendo soluciones de envío amigables con el medio ambiente. La colaboración con “Forever Pieces” es la más reciente iniciativa de DHL para apoyar a jóvenes diseñadores con talento y promover la sostenibilidad en la industria de la moda. "Nuestras soluciones de logística global personalizadas permiten a nuestros socios de la industria de la moda optimizar sus procesos de producción y de ventas, lo que les ayuda a seguir creciendo y triunfando con su negocio —afirma Mirella Muller-Wuellenweber, Presidenta Global de Comercio Electrónico y Moda en DHL Customer Solution & Innovation—. Ofrecemos una experiencia de entrega única, con la máxima rapidez y flexibilidad, manteniendo la huella de carbono al mínimo, especialmente en el comercio electrónico, un sector que está creciendo muy rápido".

