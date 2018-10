El “Equipo Sénior de las Bermudas” se dirige al foro de negocios de Miami

HAMILTON, las Bermudas, Oct. 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Más de 50 representantes sénior de la industria se unirán a líderes de agencias reguladoras y funcionarios del gobierno de las Bermudas que participarán en el Foro Ejecutivo de la próxima semana en Miami, para presentar a la isla como un centro financiero líder para los negocios de Latinoamérica y el mundo.



Organizado por la Bermuda Business Development Agency (BDA), el evento gratuito de día completo se realizará el jueves, 18 de octubre en el Intercontinental Hotel Miami. Quince presentaciones y paneles de debate destacarán las oportunidades de inversión y negocios disponibles en las Bermudas, al tiempo que subrayarán las numerosas sinergias que comparten la isla y Florida, una puerta de entrada al mundo corporativo de Latinoamérica.

Los expertos cubrirán la gama de industrias que aprovechan a las Bermudas como plataforma para negocios internacionales, incluidos seguros y reaseguros de propiedad/responsabilidad, gestión de activos, servicios de fideicomisos, para clientes privados y para individuos de alto valor patrimonial, oficinas familiares, ciencias biológicas, responsabilidad de la salud y de riesgo cibernético, seguros de vida y anualidades, seguros cautivos, además de las nuevas industrias de tecnología financiera, tecnología de seguros, blockchain, monedas virtuales y activos digitales.

Los puntos destacados incluyen una “charla junto al mar” sobre temas de interés mutuo entre el alcalde de Miami, Francis Suarez, y el premier David Burt, que abre el evento en la mañana, mientras que el ejecutivo de Bacardi, Douglas Mello, dará el discurso de apertura a la hora del almuerzo, en el que detallará la herencia cubana del gigante de las bebidas espirituosas y la decisión de establecer su sede mundial en Bermudas hace medio siglo. Cabe destacar que uno de los paneles de la industria del día se llevará a cabo en español. En él participarán profesionales de ascendencia hispana que viven en las Bermudas, quienes analizarán el atractivo de la isla como un centro de excelencia.

“Estamos encantados de contar con la participación de Bacardi y del alcalde Suarez; ambos destacan los sólidos vínculos entre nuestras dos comunidades”, comentó Sean Moran, director ejecutivo interino de la BDA. “Las Bermudas y Florida han establecido sinergias naturales a lo largo del tiempo. Nuestra industria de reaseguros no solo proporciona la mayor parte de la cobertura de desastres naturales del estado, sino que también compartimos puntos en común como comunidades costeras relacionadas con el acceso al océano y las industrias, y riesgos asociados con esto”.

Entre los representantes del gobierno que acompañarán al Premier estarán el Ministro de Seguridad Nacional Wayne Caines, que estará presente en un panel de cierre sobre blockchain, y el Ministro de Finanzas Junior, Wayne Furbert. Kristin Jacobs, directora ejecutiva de Resiliency Florida y miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, hablará en un panel sobre el clima y el riesgo oceánico; el director gerente de Supervisión de Seguros de la Bermuda Monetary Authority, Craig Swan, abordará las formas en que las Bermudas están innovando a través de la tecnología de seguros; y John Huff, director ejecutivo de la Association of Bermuda Insurers & Reinsurers (ABIR), participará en un panel que examinará la estrecha relación entre las aseguradoras de Florida y el mercado global de reaseguros de las Bermudas.

Bacardi y la Bermuda Tourism Authority (BTA) se asocian con la BDA en una recepción de generación de contactos que dará cierre al evento. Más temprano ese día, Glenn Jones de la BTA moderará un panel sobre productos y estilo de vida para la próxima generación de viajeros.

“La Bermuda Tourism Authority se complace en compartir esta plataforma con la Bermuda Business Development Agency y sus socios. Juntos, estamos agregando el emocionante resurgimiento del turismo a las conversaciones dinámicas sobre negocios aquí en las Bermudas”, expresó el director ejecutivo de la BTA, Kevin Dallas. “Centraremos nuestras discusiones en torno al panorama de las experiencias de lujo en las Bermudas, que han mejorado de manera impresionante en los últimos años y están bien posicionadas para mejoras adicionales, en particular en lo que respecta a los hoteles y la legislación de superyates”.

Este es el tercer evento intersectorial organizado por la BDA. Foros previos en Londres en 2017 y en Nueva York esta primavera contaron con una impresionante asistencia de entre 250 y 300 ejecutivos que escucharon paneles de debate de los líderes industriales y regulatorios más importantes en los que detallaron las ventajas de la isla para las comunidades y negocios del continente.

Otros grupos y empresas participantes en el foro de Miami incluyen: AIG, Allied World, Apex Fund Services, Appleby, Arch Capital, Athene Life, AXA XL, AXIS Capital, Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS), Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA), Bermuda Yacht Services, Butterfield Bank, Carey Olsen Bermuda, Chubb, Conyers, Dana Philanthropy, Deloitte, DrumG, EFG Wealth Management, EY, Hamilton Princess, Harbour International Trust, Hotelco Bermuda Holdings/St Regis, Integro Insurance Brokers, KPMG, Markel CATCo, Marsh, Meritus Trust, Norton Rose Fulbright, Omega One, Paragon Brokers, PwC, Quest Management Services, Risk Cooperative, SeaHeal, Shyft Network, The Nature Conservancy, Uulala y Willis Towers Watson.

“Estamos muy orgullosos del impresionante 'Equipo de las Bermudas' que participará en este evento con nosotros”, señaló Moran. “Tenemos una fuerte delegación de una amplia gama de industrias y esperamos con ansias sus contribuciones. Se incluyen temas oportunos, como el posicionamiento único de nuestra isla con respecto a los superyates, por ejemplo, así como blockchain y las ofertas iniciales de monedas (Initial Coin Offering, ICO). Tenemos la intención de que los delegados salgan del evento habiendo entendido que las Bermudas están listas para los negocios”.

Para conocer más detalles de la agenda o inscribirse para el Foro Ejecutivo de las Bermudas del 18 de octubre en Miami, comuníquese con la BDA por correo electrónico a info@bda.bm o visite http://bda.bm/bermuda-executive-forum-miami/ .

CONTACTO PARA LOS MEDIOS:

Rosemary Jones

Directora de Comunicaciones y Mercadeo

rosemary@bda.bm

441 278-6558

441 337-4696

CONEXIÓN DE NEGOCIOS

La BDA fomenta la inversión directa y ayuda a las empresas a ponerse en marcha, reubicarse o expandir sus operaciones en nuestra importante jurisdicción. Una asociación independiente y pública-privada que lo conecta con profesionales de la industria, funcionarios de regulación y contactos clave en el gobierno de las Bermudas para ayudarlo al momento de tomar decisiones con respecto al establecimiento de un nuevo domicilio. ¿Nuestro objetivo? Lograr que hacer negocios en las Bermudas sea sencillo y beneficioso.