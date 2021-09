El Grupo VELUX y Schneider Electric amplían su colaboración para acelerar su compromiso hacia la neutralidad de carbono

El Grupo VELUX ha elegido a Schneider Electric para acelerar su estrategia de descarbonización y alcanzar más rápidamente su compromiso de ser carbono neutral (Lifetime Carbon Neutral).

La extensión de la colaboración se basa en los servicios de consultoría en materia de energías renovables ya anunciados.

El Grupo VELUX , líder en ventanas para tejados y claraboyas, y Schneider Electric , líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, han anunciado la ampliación de su acuerdo de colaboración. Este permitirá al Grupo VELUX alcanzar su objetivo de ser carbono neutral para 2030 y acelerar sus planes para mantener su promesa Lifetime Carbon Neutral , como respuesta proactiva ante el creciente problema del cambio climático.

Tras anunciar a principios de año que Schneider Electric ayudaría a VELUX a conseguir el 100% de electricidad renovable para 2023, alcanzando así su objetivo RE100, la empresa desarrollará un programa mundial con planes de acción de emisiones cero en virtud de este nuevo acuerdo. De esta forma, todas las fábricas del Grupo VELUX reducirán su consumo energético y aumentarán el uso de energías renovables.

«Todos nosotros –empresas, gobiernos y sociedad– debemos esforzarnos más en abordar la crisis climática y reducir nuestras emisiones de carbono, y debemos hacerlo ya», afirma Jörn Neubert, vicepresidente sénior de Suministro del Grupo VELUX. «El Grupo VELUX está eliminando las barreras operativas y hemos asignado específicamente un importante presupuesto para aumentar y priorizar nuestra estrategia y objetivos climáticos. Hemos elegido a Schneider Electric como partner en esta empresa por los valores que compartimos y por su capacidad de ayudarnos a desarrollar y acelerar nuestro programa global. Sin duda, esta colaboración nos permitirá movernos con mayor rapidez».

El nuevo enfoque de la colaboración ampliará el objetivo del Grupo VELUX de ser 100 % neutral en materia de emisiones (ámbitos 1 y 2) para 2030 –décadas por delante de otros objetivos corporativos– y cumplir así su promesa Lifetime Carbon Neutral antes del primer centenario de la empresa en 2041. Con este compromiso pionero, el Grupo se compromete a capturar su huella histórica de carbono, reducir sus emisiones futuras de conformidad con las bases científicas prevalentes para limitar la subida de la temperatura a 1,5 ºC del Acuerdo de París y colaborar con la entidad WWF (World Wide Fund for Nature) en proyectos de conservación forestal en todo el mundo. El Grupo VELUX también está trabajando para reducir a la mitad las emisiones de carbono en toda su cadena de valor (ámbito 3) para 2030.

«Para nosotros es todo un honor haber sido elegidos por el Grupo VELUX como partner para su neutralidad de carbono», manifiesta Christel Heydemann, EVP Europe Operations de Schneider Electric. «Es fundamental tomar medidas de forma inmediata si queremos evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Sabemos que es posible, actualmente, limitar el calentamiento a 1,5 °C mediante soluciones de descarbonización de eficacia probada, como mejorar la eficiencia de los recursos, la compra interna y externa de energía renovables y créditos y compensaciones de emisiones de carbono de calidad. Felicitamos al Grupo VELUX por ser consciente de la urgencia que impone el cambio climático, por acelerar sus objetivos y por hacer todo lo necesario para conseguir ser Cero Netos mucho antes del 2050».

Esta colaboración de tres años involucra todas las fábricas de VELUX. Schneider Electric, reconocida este año como la empresa más sostenible del mundo por el CorporateKnights Global 100 Index desarrollará un programa de descarbonización global que incluye las siguientes medidas:

Valoración energética de todas las fábricas del Grupo VELUX, que se traducirá en el desarrollo e implantación de planes de acción de Emisiones Cero.

Apoyo al programa de Excelencia Energética del Grupo VELUX de conformidad con la norma ISO50001, que mejorará la eficiencia energética y ampliará la capacidad de producción de calefacción y electricidad renovables de todas las plantas para eliminar los combustibles fósiles de forma gradual.

Implantación de un sistema de seguimiento mundial mediante la herramienta EcoStruxure™ Resource Advisor de Schneider Electric para medir y analizar el consumo de energía.





VELUX llevará a cabo un programa piloto de sus planes de acción de emisiones cero en dos de las plantas que más energía consumen de la empresa, las cuales representan en torno a un 25% de toda la energía empleada en la fabricación: JTJ Sonneborn Industrie GmbH, en Alemania, y NM Polska Sp. z o.o., en Polonia. Se llevarán a cabo importantes inversiones en estas plantas para adoptar fuentes de calefacción renovables mediante la instalación de bombas de calor con electricidad verde y el uso de madera residual de bosques certificados (FSC/PEFC) generada on-site. VELUX también invertirá en instalaciones de energía solar fotovoltaica y seguirá mejorando la eficiencia energética de sus plantas mediante la optimización de los sistemas de abastecimiento, los procesos de producción y la gestión energética.

Si desea más información, póngase en contacto con Kathrine Westermann, directora de Relaciones con los medios, kathrine.westermann@velux.com

Acerca del Grupo VELUX

Durante los últimos 80 años, el Grupo VELUX ha mejorado las condiciones de vida de personas de todo el mundo aprovechando mejor la luz natural y el aire fresco en los tejados. Nuestra cartera de productos incluye ventanas de tejado y claraboyas modulares, cortinas decorativas, productos de pantalla solar y persianas, así como su instalación y soluciones de hogar inteligente. Estos productos ayudan a garantizar un ambiente interior saludable en entornos laborales y educativos y en los momentos de ocio. Tenemos presencia internacional con ventas y operaciones en más de 40 países y en torno a 11 500 empleados en todo el mundo. El Grupo VELUX es propiedad de VKR Holding A/S, una sociedad limitada propiedad de fundaciones sin ánimo de lucro (THE VELUX FOUNDATIONS) y la familia fundadora. En 2020, VKR Holding obtuvo unos ingresos totales de 22 600 millones de coronas danesas y THE VELUX FOUNDATIONS donó 142 millones de euros a actividades benéficas.

Para más información sobre el Grupo VELUX, visita velux.com.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creemos que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitamos a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que LifeIsOn esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindamos soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinamos tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Estamos comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por nuestros propósitos inclusivos y de empoderamiento.

Más información en www.se.com/es/es/

Follow us on:

Archivo adjunto